BV 04 läuft die Zeit davon

Vor wenigen Wochen sickerte die frohe Kunde durch: Eines der traditionsreichsten Junioren-Fußballturniere in Europa wird nach zwischenzeitlicher Unterbrechung über Ostern 2026 fortgesetzt. Hiesige Sportfreunde dachten dabei natürlich sofort an die U19 Champions Trophy beim BV 04, die letztmals in 2024 ausgetragen wurde. Ganz abwegig war der Gedanke auch nicht, arbeitet der gastgebende Verein im Hintergrund doch tatsächlich daran, das Turnier nach einjähriger Unterbrechung im kommenden Jahr wieder aufleben zu lassen. Doch ein Comeback in Derendorf ist – Stand jetzt – noch nicht gesichert. Stattdessen schafften die Schweizer Veranstalter aus Bellinzona Klarheit. Nach zweijähriger Pause wird dort über Ostern 2026 die 81. Auflage des internationalen Turniers für A-Junioren stattfinden.
Für die Zukunft des als „U19 Champions Trophy“ bekannten Turniers beim BV 04 muss das noch nichts heißen. Im Gegenteil: Die Nachricht aus dem Nachbarland kann auch ein Mutmacher für die Organisatoren sein. Schließlich hatte man in Bellinzona zuletzt ähnliche Schwierigkeiten, eine Veranstaltung dieser Größenordnung auf eine solide finanzielle Basis zu stellen.
Allerdings lässt Bodo Grimm durchblicken, dass sich die Suche nach nötigen Sponsoren hier ganz offensichtlich schwieriger gestaltet. „Ehrlich gesagt stehen wir momentan in etwa dort, wo wir uns auch im letzten Jahr befanden“, gesteht der erste Vorsitzende des BV 04. Auch vor zwölf Monaten war man an der Roßstraße bemüht, die Tradition zu wahren und das Turnier nach Ausscheiden der langjährigen Macher um Martin Meyer am Leben zu halten. Das Ergebnis ist bekannt: In diesem Jahr gab es beim BV 04 kein Osterturnier.
Grimm beziffert die finanzielle Lücke auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Hoffnung hat der Funktionär aber noch nicht aufgegeben. „Wir haben noch vier Wochen, um die Situation zu verbessern. So viel Zeit haben wir uns gegeben“, erklärt Grimm. Sollte es tatsächlich gelingen, bis dahin noch die notwendigen Gelder aufzutreiben, heißt das aber nicht automatisch, dass dann auch über Ostern der Ball an der Roßstraße rollen wird. Denn das Elementare für ein Turnier, die notwendigen Teams, hat der BV 04 auch noch nicht beisammen.
„Wir wollten keine Pferde Scheu machen, bevor wir nicht die nötige Sicherheit haben“, erklärt Grimm. Heißt: Es wurden zwar aussagegemäß bereits unverbindliche Gespräche mit Teams aus Australien oder der Türkei geführt. Konkrete Einladungen wurden aber noch nicht ausgesprochen. Dass es sich hierbei um ein riskantes Spiel auf Zeit handelt, weiß auch Grimm.
So hat sich beispielsweise die Japanische Hochschulauswahl, die in den vergangenen Jahren zum Turnier-Inventar zählte, anders entschieden. Die Asiaten nehmen nach Informationen unserer Redaktion im kommenden Jahr am Turnier in Bellinzona teil.