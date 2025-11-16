BV 04 läuft die Zeit davon

„Wir wollten keine Pferde Scheu machen, bevor wir nicht die nötige Sicherheit haben“, erklärt Grimm. Heißt: Es wurden zwar aussagegemäß bereits unverbindliche Gespräche mit Teams aus Australien oder der Türkei geführt. Konkrete Einladungen wurden aber noch nicht ausgesprochen. Dass es sich hierbei um ein riskantes Spiel auf Zeit handelt, weiß auch Grimm.

So hat sich beispielsweise die Japanische Hochschulauswahl, die in den vergangenen Jahren zum Turnier-Inventar zählte, anders entschieden. Die Asiaten nehmen nach Informationen unserer Redaktion im kommenden Jahr am Turnier in Bellinzona teil.