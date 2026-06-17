Buxtehuder SV zurück in der Bezirksliga - und voller Stolz

Gute Laune beim BSV. – Foto: Julia Schwartz Photographie vi

Der Buxtehuder SV hat sein großes Ziel erreicht und ist souverän in die Bezirksliga aufgestiegen. Für den Verein, die Mannschaft und Trainer Salim Aichaoui war es der Abschluss einer Saison, in der vieles zusammenkam: sportliche Qualität, Breite im Kader, Zusammenhalt und ein Umfeld, das den Weg mitgetragen hat. Nach dem letzten Schritt war deshalb nicht nur Freude zu spüren, sondern auch eine große Erleichterung.

Der Aufstieg war dabei nicht nur ein sportlicher Erfolg für die erste Mannschaft. Er wurde im Verein sichtbar gefeiert. Für Aichaoui war der schönste Moment der Feierlichkeiten nicht eine einzelne Szene, sondern das Gesamtbild im Jahnstadion. „Die vielen glücklichen Gesichter im Jahnstadion. Spieler, Familien, Freunde, Ehrenamtliche und Unterstützer haben gemeinsam gefeiert. Da hat man gemerkt, dass dieser Erfolg vielen Menschen etwas bedeutet und nicht nur der Mannschaft.“

„Die Erleichterung war riesig. Wenn man ein ganzes Jahr auf ein Ziel hinarbeitet, fällt nach dem letzten Schritt natürlich viel Druck ab. Danach überwog aber schnell der Stolz auf die Mannschaft und alle Menschen rund um das Team. Am Ende sind wir verdient aufgestiegen und können auf eine außergewöhnliche Saison zurückblicken“, sagt Aichaoui im Gespräch mit FuPa.

Aichaoui ist beim Buxtehuder SV längst mehr als nur der Trainer der Aufstiegsmannschaft. Er gilt als prägende Figur des Vereins, als Vereinslegende, als jemand, der den Standort verkörpert. Die Bezeichnung „Mr. Buxtehude“ nimmt er dennoch nicht für sich allein in Anspruch. Für ihn gehört eine zweite Person untrennbar dazu.

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers geht es um den Aufstieg, die besondere Rolle Aichaouis, die Entwicklung der Mannschaft und den Charakter des Teams. Im zweiten Teil stehen anschließend die Rückkehr in die Bezirksliga, Kaderplanung, Sponsoren, junge Spieler und die Menschen im Hintergrund im Mittelpunkt.

„Für uns bedeutet dieser Aufstieg unglaublich viel. Wenn wir ehrlich sind, gibt es nicht nur einen ‘Mr. Buxtehude’. Hasan Ramazanoglu und ich gehen seit über 25 Jahren gemeinsam durch den Fußball. Egal, bei welchem Verein wir gespielt haben, wir waren immer zusammen. Geld war dabei nie entscheidend. Uns war wichtig, gemeinsam auf dem Platz zu stehen und unseren Weg zusammenzugehen“, sagt Aichaoui.

Dann wird er noch persönlicher. „Ohne Hasan wäre ich nur halb so viel wert. Erfolg bringt viele Menschen zusammen, aber wer wirklich an deiner Seite steht, zeigt sich in den schwierigen Zeiten.“ Dieser Satz gibt dem Aufstieg eine zusätzliche Ebene. Es geht nicht nur um eine Mannschaft, die eine Liga höher spielt, sondern um Loyalität, lange gemeinsame Wege und die Frage, wer in schwierigen Phasen bleibt.

Auch deshalb bedeutet der Aufstieg dem Verein so viel. Aichaoui beschreibt ihn als Belohnung für die harte Arbeit vieler Menschen. Und er erlaubt sich einen kleinen Seitenblick auf die Dynamik einer Saison, in der sich Meinungen ändern können. „Das Schöne ist: Aus dem einen oder anderen Kritiker wurde im Laufe der Saison sogar ein Fan. Am Ende wollten plötzlich einige schon immer an uns geglaubt haben. Das nehmen wir gerne mit.“

Der Aufstieg war kein Selbstläufer

So souverän der BSV am Ende aufstieg, so wichtig ist Aichaoui die Einordnung, dass dieser Erfolg nicht einfach nebenbei entstand. Eine falsche Überschrift über die Saison wäre für ihn: „Der Aufstieg war ein Selbstläufer.“ Genau das sei nicht der Fall gewesen. „Hinter diesem Erfolg steckt unglaublich viel Arbeit, Planung und Disziplin.“

Wenn man die Saison nicht nur an der Tabelle misst, sieht Aichaoui vor allem eine Entwicklung innerhalb der Mannschaft. „Dass wir als Mannschaft immer enger zusammengerückt sind. Jeder wusste, dass er wichtig ist, auch wenn er mal nicht gespielt hat. Dieser Zusammenhalt war eine unserer größten Stärken und hat uns durch die gesamte Saison getragen.“

Das war besonders wichtig, weil der BSV über einen breiten Kader verfügte. Sportlich ist das ein Vorteil, intern aber auch eine Aufgabe. „Alle Spieler bei Laune zu halten“, nennt Aichaoui als Punkt, der schwieriger war, als es von außen vielleicht ausgesehen habe. Viele Spieler hätten gerne mehr gespielt. Entscheidend sei gewesen, dass die Gruppe den Teamerfolg dennoch in den Vordergrund stellte.

Gerade solche Dinge entscheiden oft über den Verlauf einer Aufstiegssaison. Qualität allein reicht nicht, wenn Rollen nicht angenommen werden. Der Buxtehuder SV hatte offenbar eine Gruppe, die Konkurrenzkampf und Zusammenhalt verbinden konnte. Genau daraus entstand die Stabilität, die am Ende den Aufstieg möglich machte.

Zwei Niederlagen als Charaktertest

Dass eine Saison nicht nur durch Siege geformt wird, zeigte sich auch beim BSV. Aichaoui nennt nicht nur die lange Erfolgsphase, sondern ausdrücklich die Reaktion auf Rückschläge. Nach einer langen Siegesserie verlor seine Mannschaft zweimal in Folge. Für den Trainer war genau das ein wichtiger Charaktertest.

„Vielleicht hatten wir nach 14 Siegen einen kleinen Höhenflug. Die Reaktion darauf war aber stark und hat gezeigt, was für einen Charakter die Mannschaft besitzt“, sagt Aichaoui. Diese Phase war für ihn ein Beleg dafür, dass die Mannschaft mehr hatte als fußballerische Qualität. Sie konnte Niederlagen einordnen, wieder arbeiten und ihren Weg fortsetzen.

Besonders wichtig war dabei nicht nur die Offensive. Aichaoui hebt die Defensive um Kapitän Jeremy Faruke und Ahmed Mhamdi hervor, dazu die Torhüter Karsten, Malte und Niclas. „Sie waren die gesamte Saison verfügbar, immer positiv und ein riesiger Faktor für unseren Erfolg. Generell war aber das gesamte Konstrukt rund um die Mannschaft entscheidend.“

Damit beschreibt Aichaoui den Aufstieg als Gesamtleistung. Der BSV war nicht von einem einzigen Spieler oder einer einzelnen Phase abhängig. Die Mannschaft funktionierte, weil viele Rollen ineinandergriffen. Spieler, die nicht immer im Mittelpunkt standen, trugen genauso bei wie die auffälligen Akteure auf dem Platz.

Am Ende steht deshalb ein Aufstieg, der verdient und souverän war, aber nicht selbstverständlich. Der Buxtehuder SV hat ein Ziel erreicht, auf das ein Jahr lang hingearbeitet wurde. Die Freude im Jahnstadion, die Verbindung zwischen Aichaoui und Ramazanoglu, der Zusammenhalt im Kader und die Reaktion auf Rückschläge machen diese Saison zu mehr als nur einer Tabellenzeile. Sie war für Buxtehude ein gemeinsamer Erfolg.

Teil 2: Der Start in der Bezirksliga



Im zweiten Teil des FuPa-Zweiteilers spricht Salim Aichaoui über den Blick des Buxtehuder SV auf die Bezirksliga, die Kaderplanung, junge Spieler, Sponsoren und die Rolle der Ehrenamtlichen. Außerdem geht es um die schmerzhaften Abgänge von Ahmed Mhamdi und Herman Mulweme sowie den Wunsch, noch mehr Zuschauer ins Jahnstadion zu locken.

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