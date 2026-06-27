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Buxtehuder SV setzt auf jungen Linksfuß
Buxtehuder SV verpflichtet Tamer Lita vom VfL Güldenstern Stade: Der 18 Jahre alte Linksfuß soll den nächsten Entwicklungsschritt gehen.
von red · Heute, 20:14 Uhr · 0 Leser
Ein neuer Mitspieler für Buxtehude. – Foto: Julia Schwartz Photographie vi
Der Buxtehuder SV treibt seine Kaderplanung weiter voran und setzt dabei auf einen jungen Spieler aus der Region. Tamer Lita wechselt vom VfL Güldenstern Stade nach Buxtehude. Der 18-Jährige wird vom Verein als „echter Buxtehuder Jung“ vorgestellt und soll beim BSV den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.
In den Vereinsmedien beschreibt der Klub Lita als „technisch starken Linksfuß“, der trotz seines jungen Alters bereits mit Ruhe am Ball, einem starken linken Fuß und körperlicher Präsenz überzeuge. Damit bringt der Zugang ein Profil mit, das für seine weitere Entwicklung interessant ist: spielerische Qualität, Zweikampfstärke und körperliche Voraussetzungen.
Auch seine Spielintelligenz hebt der Verein hervor. Lita soll nicht nur über Talent kommen, sondern auch über sein Verständnis für Situationen auf dem Platz. Gerade bei jungen Spielern ist diese Mischung aus Technik, Körperlichkeit und Ruhe am Ball ein Ansatzpunkt, um den Übergang in ein neues Umfeld erfolgreich zu gestalten.
Der Buxtehuder SV sieht in Lita entsprechend eine perspektivische Personalie. „Wir freuen uns, mit Tamer ein weiteres vielversprechendes Talent für unseren Weg gewonnen zu haben“, heißt es in der Mitteilung. Der Verein wünscht ihm „viel Spaß, eine erfolgreiche Saison und viele starke Auftritte“ in den Vereinsfarben. Nach dem Bezirksliga-Aufstieg wird das Talent aber auch reichlich Zeit zum Entwickeln erhalten.
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