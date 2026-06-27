Buxtehuder SV setzt auf jungen Linksfuß

Lita bringt Technik und Präsenz mit

In den Vereinsmedien beschreibt der Klub Lita als „technisch starken Linksfuß“, der trotz seines jungen Alters bereits mit Ruhe am Ball, einem starken linken Fuß und körperlicher Präsenz überzeuge. Damit bringt der Zugang ein Profil mit, das für seine weitere Entwicklung interessant ist: spielerische Qualität, Zweikampfstärke und körperliche Voraussetzungen.

Auch seine Spielintelligenz hebt der Verein hervor. Lita soll nicht nur über Talent kommen, sondern auch über sein Verständnis für Situationen auf dem Platz. Gerade bei jungen Spielern ist diese Mischung aus Technik, Körperlichkeit und Ruhe am Ball ein Ansatzpunkt, um den Übergang in ein neues Umfeld erfolgreich zu gestalten.