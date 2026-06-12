Buxtehuder SV rüstet nach Aufstieg weiter auf

Neue Spieler für Buxtehude. – Foto: Julia Schwartz Photographie vi

Der Buxtehuder SV nutzt den Rückenwind des Aufstiegs und arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison in der Bezirksliga Hamburg. Der Klub hat gleich vier weitere Zugänge vorgestellt, die unterschiedliche Profile mitbringen: Tempo für die Offensive, Technik und Ruhe am Ball für das Mittelfeld sowie zusätzliche Qualität zwischen den Pfosten.

Mit Tjark Mattis Bartels, Claudiu Gabriel Baicu, Mohamad Aldibo und Bartek Gosciniak setzt Buxtehude auf eine Mischung aus jungen Spielern mit Entwicklungspotenzial und Akteuren, die bereits im Herrenbereich wichtige Erfahrungen gesammelt haben.

Der BSV beschreibt Bartels als vielversprechenden Offensivspieler, dessen größte Stärken in seiner Schnelligkeit, seinem Zug zum Tor und seiner Abschlussstärke liegen. Mit seinem hohen Tempo soll er die Offensive variabler machen und zusätzliche Durchschlagskraft bringen. Für einen Aufsteiger kann genau dieses Profil wertvoll sein, weil Tempo und Zielstrebigkeit häufig auch in engen Bezirksliga-Spielen den Unterschied machen können.

Besonders spannend ist der Zugang von Bartels. Der 19-Jährige kommt vom TuS Finkenwerder, wo er bereits als Stammspieler in der Bezirksliga auf sich aufmerksam machte. In der vergangenen Saison absolvierte er 23 Spiele und zeigte dabei, dass er trotz seines jungen Alters bereits im Herrenbereich bestehen kann.

Baicu kommt aus der Wacker-Jugend

Mit Baicu bekommt Buxtehude zudem ein weiteres junges Talent dazu. Der 18-Jährige kommt aus der Jugend von SC Vorwärts/Wacker Billstedt und bringt laut Verein vor allem starke Technik, Ruhe am Ball und ein gutes Spielverständnis mit.

Trotz seines jungen Alters agiere Baicu bereits abgeklärt, heißt es in der Mitteilung. Für den BSV ist er damit ein Spieler, der nicht nur kurzfristig Kaderbreite bringen soll, sondern vor allem perspektivisch interessant ist. Gerade nach einem Aufstieg ist es wichtig, Entwicklungsspieler einzubauen, ohne sie sofort mit zu großer Erwartung zu überladen.

Aldibo soll Kreativität ins Mittelfeld bringen

Aldibo verstärkt das Mittelfeld. Der 22-Jährige wurde in der Jugend von SV Drochtersen/Assel ausgebildet und sammelte anschließend Erfahrungen bei verschiedenen Klubs im Raum Cuxhaven. Der BSV beschreibt ihn als technisch versierten Mittelfeldspieler mit guter Ballsicherheit, Kreativität und Spielverständnis.

Damit soll Aldibo dem Offensivspiel zusätzliche Möglichkeiten geben. Spieler, die unter Druck sauber am Ball bleiben und Lösungen finden, können für einen Aufsteiger besonders wichtig werden, weil das Tempo und die Intensität in der neuen Liga steigen dürften. Aldibo soll genau dort Impulse setzen und dem BSV im Zentrum mehr Qualität geben.

Gosciniak erhöht den Konkurrenzkampf im Tor

Auch auf der Torwartposition legt Buxtehude nach. Gosciniak kommt vom Klub Kosova aus der Landesliga. Zuvor war der 22-Jährige Stammtorhüter beim TSV Neuland in der Bezirksliga. Damit bringt er bereits Erfahrung aus den Spielklassen mit, in denen sich Buxtehude nun bewegt beziehungsweise künftig beweisen will.

Der Verein hebt Gosciniaks Reflexe, sein Stellungsspiel und seine Technik hervor. Besonders die Ruhe am Ball und eine saubere Spieleröffnung sollen dem Team zusätzliche Sicherheit geben. Torwarttrainer Marko Celko freut sich nach Vereinsangaben bereits auf den Konkurrenzkampf im Torwartteam. Genau solche „heißen Duelle“ können helfen, das Niveau im Training zu erhöhen.

Aufsteiger stellt sich breiter auf

Die vier Personalien zeigen, dass Buxtehude den Aufstieg nicht nur verwalten möchte. Der Kader wird gezielt ergänzt: Bartels bringt Tempo und Torgefahr, Baicu Entwicklungspotenzial und Technik, Aldibo Kreativität im Mittelfeld und Gosciniak zusätzliche Qualität im Tor.

Für den Bezirksliga-Aufsteiger ist diese Mischung sinnvoll. Einerseits braucht es Spieler, die sofort helfen können, andererseits Talente, die sich im neuen Umfeld entwickeln. Die Kaderplanung des BSV wirkt damit nicht zufällig, sondern klar auf mehr Breite, mehr Konkurrenz und mehr fußballerische Qualität ausgerichtet.

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