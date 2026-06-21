Buxtehuder SV: Bezirksliga- und Transferplan

Aufstiegstrainer Salim Aichoui. – Foto: Julia Schwartz Photographie vi

Der Aufstieg des Buxtehuder SV in die Bezirksliga war der große sportliche Erfolg dieser Saison. Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers hatte Trainer Salim Aichaoui über die Erleichterung, die Feierlichkeiten im Jahnstadion und die Bedeutung des Zusammenhalts gesprochen. Im zweiten Teil geht es nun um die Frage, wie der BSV diesen Erfolg in die kommende Saison übertragen will.

Diese Aussage ist wichtig, weil sie den Aufsteiger nicht in eine überzogene Erwartungshaltung drückt. Der Buxtehuder SV will wachsen, aber nicht die Grundlagen aufgeben, die den Aufstieg möglich gemacht haben. Identität, Zusammenhalt und das Umfeld im Jahnstadion sollen auch eine Liga höher zentrale Faktoren bleiben.

Aichaoui formuliert den nächsten Schritt bewusst bodenständig. „Wir gehen ohne Druck in die Bezirksliga. Unser Ziel ist es, uns dort zu etablieren, attraktiven Fußball zu spielen und noch mehr Zuschauer ins Jahnstadion zu locken. Wir wollen den nächsten Entwicklungsschritt machen, ohne unsere Identität zu verlieren.“

Die Kaderplanung ist bereits angelaufen. Der BSV bekommt einige junge, technisch starke Spieler dazu. Gleichzeitig soll das Fundament aus erfahrenen Akteuren erhalten bleiben. Genau diese Mischung dürfte für einen Aufsteiger wichtig werden: frische Qualität, aber keine Aufgabe der gewachsenen Struktur.

Die neue Spielklasse wird anspruchsvoll. Einen klaren Favoriten will Aichaoui noch nicht endgültig benennen, weil sich viele Mannschaften bis zum Saisonstart verändern werden und einige Teams für den BSV noch relativ unbekannt sind. FFC 08 hält er jedoch für sehr stark. Grundsätzlich erwartet er „eine ausgeglichene und anspruchsvolle Liga“, in der Buxtehude sich zunächst orientieren müsse.

Aichaoui macht jedoch auch deutlich, dass es schmerzhafte Abgänge gibt. Ahmed Mhamdi und Herman Mulweme verlassen den Verein. Vor allem Mhamdi wird schwer zu ersetzen sein. „Ahmed zu ersetzen wird sportlich und menschlich nicht einfach. Beide wünschen wir für ihre Zukunft nur das Beste“, sagt der Trainer.

Gerade bei Mhamdi schließt sich der Kreis zum ersten Teil. Dort hatte Aichaoui die Defensive um Kapitän Jeremy Faruke und Mhamdi ausdrücklich als wichtigen Erfolgsfaktor hervorgehoben. Wenn ein solcher Spieler geht, verliert eine Mannschaft nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Stabilität, Erfahrung und Charakter. Genau deshalb wird es darauf ankommen, wie der BSV die neuen Spieler integriert.

Die Lehre aus der Aufstiegssaison ist für Aichaoui klar. „Man darf nie nachlassen. Gerade die Niederlagen haben uns gezeigt, wie wichtig Fokus und Vorbereitung sind. Gleichzeitig haben wir gesehen, wie wichtig ein breiter und charakterstarker Kader ist.“ Für die Bezirksliga soll der Kader deshalb weiter gut aufgestellt sein, ohne die Balance innerhalb der Mannschaft zu verlieren.

Jugend soll Chancen bekommen

Neben externen Zugängen spielt auch der eigene Nachwuchs eine Rolle. Aichaoui sagt deutlich, dass Spieler aus der eigenen Jugend oder aus dem erweiterten Kader näher an die Mannschaft heranrücken sollen. „Wir wollen jungen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen. Wer Leistung bringt und die richtige Einstellung mitbringt, wird seine Möglichkeit bekommen. Das gehört zur Philosophie des Vereins.“

Das passt zur gesamten Entwicklung des Buxtehuder SV. Der Aufstieg soll nicht nur als kurzfristiger Erfolg einer ersten Mannschaft verstanden werden, sondern als Teil eines Vereinsweges. Junge Spieler, ein erfahrenes Fundament und ein Umfeld, das wächst, sollen zusammenwirken.

Besonders stolz macht Aichaoui die Professionalisierung im Verein. „Wie professionell mittlerweile gearbeitet wird. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Umfeld. Viele Menschen investieren enorm viel Zeit und Herzblut in diesen Verein.“ Dazu kommt die Unterstützung der Sponsoren, die für den Trainer einen besonderen Wert hat.

„Viele von ihnen investieren nicht einfach nur Geld, sondern begleiten unseren Weg aus echter Verbundenheit zum Verein. Es ist für sie eine Herzensangelegenheit, dass sich der Buxtehuder SV weiterentwickelt. Diese Unterstützung ist keineswegs selbstverständlich und ein wichtiger Baustein für die positive Entwicklung des gesamten Vereins“, sagt Aichaoui.

Der Aufstieg gehört auch den Menschen im Hintergrund

Zum Abschluss richtet Aichaoui den Blick auf jene, die im Fußball oft weniger Aufmerksamkeit bekommen. Er bedankt sich bei den Spielern, aber ganz besonders bei Betreuern, Helfern, Ehrenamtlichen und allen Menschen, die bei Wind und Wetter für die Mannschaft da sind.

„Fußball spielen ist am Ende vergleichsweise einfach. 90 Minuten auf dem Platz stehen, duschen und nach Hause fahren. Die Menschen im Hintergrund fangen oft schon morgens an, organisieren, planen, bauen auf, räumen auf und sind lange nach dem Abpfiff immer noch für die Mannschaft da. Oft ohne große Aufmerksamkeit und ohne etwas zurückzuverlangen.“

Diese Worte geben dem zweiten Teil eine starke emotionale Grundlage. Der Aufstieg wird nicht nur als sportlicher Erfolg erzählt, sondern als Ergebnis eines Vereinsgefüges. Aichaoui sagt: „Genau diese Menschen sind das Herz eines Vereins. Dank ihnen gibt es den Fußball überhaupt erst. Deshalb müssen wir diese Menschen wertschätzen, auf sie aufpassen und dafür sorgen, dass es ihnen genauso gut geht wie der Mannschaft. Dieser Aufstieg gehört ihnen genauso wie den Spielern auf dem Platz.“

Das ist mehr als ein Dankeschön. Es beschreibt ein Verständnis von Amateurfußball, das über Tore, Punkte und Tabellen hinausgeht. Aichaoui bringt es abschließend auf den Punkt: „Man spricht oft über Tore, Punkte und Tabellenplätze. Die wahre Stärke eines Vereins zeigt sich aber in den Menschen, die Woche für Woche im Hintergrund alles möglich machen. Ohne sie gäbe es keinen Spieltag, keine Mannschaft und keine Erfolge.“

Buxtehude will wachsen, ohne sich zu verbiegen

Für den Buxtehuder SV beginnt nun eine neue Etappe. Der Verein will sich in der Bezirksliga etablieren, attraktiven Fußball spielen und mehr Zuschauer ins Jahnstadion holen. Gleichzeitig soll der Weg nicht durch überzogene Ansprüche gefährdet werden. Der BSV will wachsen, aber seine Identität behalten.

Die Voraussetzungen dafür sind klar: Ein erfahrenes Fundament bleibt, junge Spieler kommen dazu, Talente sollen Chancen bekommen, Sponsoren stehen hinter dem Weg, und die Menschen im Hintergrund tragen den Verein. Die Abgänge von Mhamdi und Mulweme tun weh, doch der Blick geht nach vorne.

In einem Jahr soll man über Buxtehude sagen können, dass sich die Mannschaft in der Bezirksliga etabliert hat, attraktiven Fußball spielt und der Verein weiter gewachsen ist. Genau das ist der nächste Maßstab für einen Aufsteiger, der diese Saison viel erreicht hat - und nun beweisen will, dass der Erfolg nachhaltig werden kann.

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