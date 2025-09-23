Buttstedt brilliert mit Traumtor und Doppelpack – FCL überzeugt erneut

Die FCL-Frauen glänzen gegen den FC Stern. Die Mesic-Elf schnappt sich damit die Tabellenführung in der BOL.

Langengeisling – Auch der Angstgegner konnte den FC Langengeisling am Samstag nicht stoppen. 3:0 (2:0) gewann der FCL gegen den FC Stern München 2 . Die Weichen stellte Ronja Buttstedt schon nach 16 Minuten mit einem wahren Kunstschuss. Sie verwandelte einen Eckball von der linken Seite. Torfrau Saskia Seidel war chancenlos, zumal eine Teamkollegin den Ball noch abgefälscht hatte.

Danach entwickelte sich eine flotte Partie, in der sich beide Mannschaften immer wieder Chancen erspielen konnten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schickte Alex Kaufmann mit einem präzisen Pass Nana Opoku auf die Reise. Gegen ihre Schnelligkeit half nur ein Foul. Lena Moll kassierte dafür die gelbe Karte, und Buttstedt setzte den Ball platziert halbhoch ins rechte Eck.

Buttstedt war es dann auch, die kurz nach der Halbzeit einer Münchner Innenverteidigerin im Spielaufbau den Ball abluchste. Sofort spielte sie auf Opoku, die aus über 30 Metern sofort abzog. Über die weit vor ihrem Kasten stehende Gästekeeperin segelte der Ball zum 3:0 ins Netz (49.).

In der 57. Minute sah schließlich Moll die Ampelkarte, „und damit war der Druck auf unserer Seite eigentlich raus“, berichtet Geislings verletzte Co-Trainerin Steffi Karamatic. Beide Mannschaften erspielten sich noch mehrere Chancen, am Spielstand änderte sich aber nichts mehr. Und der FCL darf sich über die Tabellenführung freuen.