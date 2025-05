Butter bei die Fische, Wetze & Robin

Dabei hat Büßleben mit einem Punkt Vorsprung die Trümpfe in der Hand. Die Gäste von der Grubenstraße brauchen einen Dreier, um ihrerseits in die Vorhand zu kommen. Wir haben mit den Kapitänen beider Teams - Robin Quitt (Büßleben) und Stephan Wetzold (Erfurt Nord) vor dem Duell gesprochen...

FuPa Thüringen: Welche Bedeutung hat das Spiel in Sachen Meisterschaft? Wird der Gewinner dann auch Meister und aufsteigen?

Stephan Wetzold: Das Spiel ist natürlich sehr wichtig – für beide Teams. Wir liegen aktuell nur einen Punkt hinter Büßleben, da steckt schon viel Spannung drin. Mit einem Sieg könnten wir die Tabellenführung übernehmen, aber entschieden ist damit noch lange nichts. Es sind danach noch zwei Spiele, in denen viel passieren kann. Wir wissen, was auf dem Spiel steht, aber wir machen uns keinen Druck. Es geht Schritt für Schritt – und wir bleiben fokussiert.

Robin Quitt: Es wird natürlich ein richtungsweisendes Spiel werden. Entschieden ist für beide Mannschaften aber auch nach Sonntag noch nichts. Denn es folgen danach noch zwei ganz schwere Spiele bis zum Saisonende.

FuPa Thüringen: Was für ein Spiel erwartet euch? Worauf kommt es an, um als Sieger vom Feld zu gehen?

Robin: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es vermutlich ein sehr intensives, körperbetontes Spiel wird, bei dem beide Mannschaften stabil stehen und schnell umschalten wollen.

Das mag zwar platt klingen, aber ich denke, es wird in diesem Spiel auf kleine Feinheiten ankommen und wer es am Ende vielleicht ein bisschen mehr will.

Wetze: Ich denke, es wird ein enges und umkämpftes Spiel. Beide Mannschaften stehen nicht umsonst oben in der Tabelle. Entscheidend wird sein, wer über 90 Minuten konzentrierter bleibt und seine Chancen besser nutzt. Wir müssen kompakt stehen und als Team geschlossen auftreten.