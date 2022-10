Butt vor Legendenspiel im Interview: „Ich spiele jetzt lieber im Feld“ Ex-Keeper freut sich auf Derby

München – Zwischen 1997 und 2005 war Jörg Butt regelmäßig zu Gast im Olympiastadion. Im HSV- und später Leverkusen-Trikot parierte er Bälle und schoss auch selbst Tore. Am Sonntag, im Legendenspiel gegen den TSV 1860, will der 48-Jährige all das mit dem FC Bayern wiederholen.

Herr Butt, korrigieren Sie mich, aber: Mit 48 Jahren stehen Sie im Legendenspiel vor Ihrem ersten Münchner Derby, oder?

(überlegt) Ich musste jetzt kurz nachdenken, weil ich natürlich schon oft im Olympiastadion gespielt habe. Aber mit dem FC Bayern gegen die Löwen noch nicht.

Legendenspiel im Olympiastadion: Butt vergleicht Rivalität in München mit Hamburg

Sie sind aber aus Hamburg stadtderbyerfahren.

Mit dem HSV habe ich gegen Pauli gespielt, aber ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Die jeweiligen Duelle – ob in München, Hamburg oder Berlin – sind regional immer noch unterschiedlich. Was gleich ist, ist die Rivalität. Und die Stadt, die in zwei Lager geteilt ist.

15-mal sind Sie immerhin gegen die Löwen angetreten. Erinnern Sie sich an das erste Mal – 1:2 1997 in Hamburg?

Wenn wir verloren haben, hab ich das nicht mehr im Kopf (lacht). Aber ich kann mich erinnern, dass ich mit Leverkusen und Hamburg im Olympiastadion immer gut ausgesehen habe. Nur einmal musste ich tatsächlich ausgewechselt werden. Im Winter, da war es saukalt, ich hatte Rückenprobleme. Das war meine einzige Auswechslung in der Bundesliga.

„Stimmt, sogar zwei Mal. Einmal gegen die Löwen, einmal gegen die Bayern.“

Jörg Butt über seine Treffer im Olympiastadion.

Was macht dieses „Nicht-Fußballstadion“ so besonders?

Ziemlich viel. Meine Erfahrung im Olympiastadion fing schon viel früher an, und zwar 1988. Bei der Europameisterschaft war ich mit meinem Vater im Stadion, Deutschland gegen Spanien, ich war 14 Jahre alt. Deutschland hat 2:0 gewonnen – und wir saßen damals direkt am Marathontor. Wir haben die Busse der Teams dort quasi empfangen, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Olaf Thon, alle nur 30 Meter von mir entfernt. Ein Wahnsinnserlebnis!

Und wie ist es, wenn man hier als Gegner ein Tor erzielt? Ihnen ist das gelungen …

Stimmt, sogar zwei Mal. Einmal gegen die Löwen, einmal gegen die Bayern. Gegen Bayern haben wir am Ende 3:5 verloren, aber es war ein enges Spiel. Und ein gutes Gefühl nach dem Tor.

Jörg Butt freut sich auf Derby zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860: „50 Jahre Olympiastadion - das hat mich gereizt“

Sie spielen in unregelmäßigen Abständen für die Legenden. Wie viel Bayern-Legende sind Sie?

Durch die Corona-Pandemie gab es zwei Jahre so gut wie gar keine Spiele für uns. Ich habe jetzt einige Partien am Gardasee gemacht – und gegen Inter, in Manchester und in Liverpool war ich dabei. Das waren echte Highlights!

Das Derby im Olympiastadion – etwas Besonderes?

50 Jahre Olympiastadion – das hat mich gereizt. Ich habe so viele Spiele gemacht, ich wollte da noch einmal auflaufen. Ich freue mich insgesamt extrem auf dieses Duell.

„Gerne im Sturm oder in der Innenverteidigung.“

Jörg Butt über seine Lieblingsposition im Feld.

Hat man als Torhüter im „Alter“ einen Vorteil – oder wie viel haben Sie trainiert?

Ich bin ja gar nicht mehr wirklich im Tor. Freizeitmäßig spiele ich ab und an, aber lieber im Feld, um in Bewegung zu sein und fitter zu bleiben. Wo ich am Sonntag spiele, weiß ich noch nicht. Ich lasse mich überraschen.

Was ist denn Ihre Lieblingsposition im Feld?