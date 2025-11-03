Busses' Bilanz: "Jungs entwickeln sich prächtig"

Zum Saisonauftakt gelang RWE gleich ein emotionaler Erfolg: Im Derby beim FC Carl Zeiss Jena siegten die Erfurter mit 1:0. Doch seitdem kam lediglich ein weiterer Punkt hinzu – zuletzt beim 1:1 gegen den Halleschen FC. Im Hinspiel hatte man gegen die Saalestädter noch deutlich mit 1:6 verloren.

Busse, der im Vorjahr noch als Co-Trainer von Thomas Kost tätig war, übernahm zur neuen Spielzeit die Verantwortung als Chefcoach. Der frühere Trainer des FC An der Fahner Höhe, mit dem er zweimal die Thüringenmeisterschaft gewann, hat klare Vorstellungen: Struktur, Verbindlichkeit und Begeisterung prägen seine Arbeit. „Ich habe teilweise 26 Jungs im Training – da kann man sich nicht einfach im Auto eine Einheit ausdenken. Die Jungs sind wissbegierig, hinterfragen Dinge und wollen sich weiterentwickeln“, so Busse. Besonders stolz ist er darauf, dass mit Torwart Emmanuel Mensah, Jonas Berndt und Kapitän Sami Chentoufi bereits drei seiner Spieler regelmäßig im Regionalliga-Kader von Fabian Gerber mittrainieren. „Das ist für mich der größte Erfolg in dieser Saison.“

Die Ergebnisse bestätigen den positiven Trend: Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit, als es teils herbe Niederlagen wie ein 0:9 gegen den VfL Bochum oder ein 1:8 gegen Hannover 96 setzte, präsentiert sich die Mannschaft nun deutlich stabiler. Lediglich bei RB Leipzig (0:7) gab es einen Ausrutscher – auch hier fiel der Einbruch erst in der Schlussphase. „Unsere Jungs sind teilweise ein Jahr jünger als die meisten Gegner, dafür haben sie sich prächtig entwickelt. Der Großteil kann nächstes Jahr noch einmal A-Junioren spielen“, erklärt Busse. Besonders die knappen Partien gegen Spitzenteams wie den VfL Wolfsburg (0:2) oder Hansa Rostock (1:2) zeigen, dass Erfurt konkurrenzfähig ist. „Was uns aktuell noch fehlt, ist vor allem die körperliche Präsenz. Aber auch in diesem Bereich sind wir auf einem guten Weg.“