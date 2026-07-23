Bussenpokal: Klarer Sieg für Riedlingen am zweiten Spieltag

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Der Bussenpokal in Hundersingen nimmt weiter an Fahrt auf. Am zweiten Turniertag feierte die SGM Ertingen/Binzwangen einen gelungenen Auftakt in der Gruppe A, während der TSV Riedlingen mit einer überzeugenden Leistung die Tabellenführung in der Gruppe B übernahm.

Erfolgreicher Einstieg für die SGM Ertingen/Binzwangen

In der Gruppe A traf der FV Bad Saulgau 04 auf die SGM Ertingen/Binzwangen. Die SGM setzte sich in einer umkämpften Partie mit einem 3:1-Erfolg durch. Durch diesen Sieg erkämpft sich Ertingen/Binzwangen mit drei Punkten und 3:1 Toren die Spitze der Gruppe A. Der FV Bad Saulgau 04 bleibt nach der Niederlage mit 1:4 Toren ohne Punkte auf dem dritten Rang, während die Sportfreunde Hundersingen mit drei Punkten auf Platz zwei rangieren.

Riedlingen stürmt an die Spitze der Gruppe B

Deutlich verlief die Begegnung der Gruppe B zwischen der SGM Altshausen/Ebenweiler und dem TSV Riedlingen. Der TSV Riedlingen bewies enorme Durchschlagskraft und sicherte sich einen 4:0-Erfolg. Mit vier Punkten und 6:2 Toren übernimmt Riedlingen damit die Tabellenführung. Der FV Bad Schussenried belegt mit einem Punkt den zweiten Platz, während die SGM Altshausen/Ebenweiler vorerst ohne Punkte auf dem dritten Platz bleibt.

Vorentscheidungen am morgigen Freitag

Das Turnier wird am morgigen Freitag, den 24. Juli 2026, mit den letzten Gruppenspielen fortgesetzt. Um 18:00 Uhr trifft in der Gruppe A die Mannschaft der SF Hundersingen auf die SGM Ertingen/Binzwangen. Im Anschluss fordert um 19:10 Uhr in der Gruppe B der FV Bad Schussenried die SGM Altshausen/Ebenweiler heraus, womit die finalen Gruppenplatzierungen feststehen werden.

Der große Finaltag am Sonntag

Der Bussenpokal steuert schließlich am Sonntag, den 26. Juli 2026, auf seinen sportlichen Höhepunkt zu. Den Auftakt macht um 14:00 Uhr das Spiel um Platz fünf zwischen den Drittplatzierten der Gruppe A und der Gruppe B. Um 15:15 Uhr stehen sich die Gruppenzweiten um Platz drei gegenüber. Das Finale wird um 16:30 Uhr ausgetragen: Dort treffen der Erstplatzierte der Gruppe A und der Erstplatzierte der Gruppe B im Kampf um den Wanderpokal aufeinander.