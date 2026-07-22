Bussenpokal in Hundersingen: Spannender Auftakt

– Foto: Dieter Frank

Der traditionsreiche Bussenpokal hat bei bestem Fußballwetter in Hundersingen begonnen. Zum 80-jährigen Vereinsjubiläum der gastgebenden Sportfreunde Hundersingen treten sechs Teams an, um sich am Ende die Krone aufzusetzen. Bereits die ersten hochklassigen Duelle der Gruppenphase boten am Mittwoch sportliche Intensität und hart umkämpfte Ergebnisse.

Heimsieg zum Auftakt in Gruppe A

Zum Start in das Turnier standen sich in der Gruppe A die Sportfreunde Hundersingen und der FV Bad Saulgau 04 gegenüber. Die gastgebenden Sportfreunde zeigten großen Einsatz und sicherten sich am Ende einen knappen Erfolg. Das einzige und entscheidende Tor der Partie fiel in der 61. Minute zugunsten der Hundersinger. Damit verbucht die Heimmannschaft die ersten drei Punkte auf ihrem Konto und setzt sich an die Spitze der Gruppe, während der FV Bad Saulgau 04 zunächst ohne Punkte bleibt.

Torreicher Schlagabtausch in Gruppe B

Deutlich offensiver verlief die erste Begegnung der Gruppe B zwischen dem TSV Riedlingen und dem FV Bad Schussenried, die mit einem Unentschieden von 2:2 endete. Der FV Bad Schussenried ging zunächst in der 19. Minute durch Daniel Schmid in Führung. Der TSV Riedlingen fand jedoch eine direkte Antwort, als Finn Scheit in der 23. Minute den Ausgleich erzielte. Noch vor dem Seitenwechsel war es Patrick Baur, der in der 34. Minute die Schussenrieder erneut in Front brachte. Im weiteren Verlauf bewies Riedlingen abermals Nervenstärke: Pascal Schoppenhauer sorgte in der 55. Minute mit seinem Treffer für den Endstand. Beide Teams sichern sich somit zum Auftakt jeweils einen Punkt.

Der weitere Weg durch die Vorrunde

Das Turnier wird am morgigen Donnerstag, den 23. Juli 2026, mit dem zweiten Spieltag fortgesetzt. Um 18:00 Uhr trifft in der Gruppe A der FV Bad Saulgau 04 auf die SGM Ertingen/Binzwangen. Im Anschluss fordert um 19:10 Uhr in der Gruppe B die SGM Altshausen/Ebenweiler den TSV Riedlingen heraus. Am Freitag, den 24. Juli 2026, fallen dann die Entscheidungen über die finalen Gruppenplatzierungen. Um 18:00 Uhr spielen die Sportfreunde Hundersingen gegen die SGM Ertingen/Binzwangen, bevor um 19:10 Uhr der FV Bad Schussenried auf die SGM Altshausen/Ebenweiler trifft.

Die Finalspiele am Sonntag

Der Abschluss des Bussenpokals findet am Sonntag, den 26. Juli 2026, statt, wenn die endgültigen Platzierungen ausgespielt werden. Den Anfang machen um 14:00 Uhr die jeweiligen Drittplatzierten der Gruppe A und der Gruppe B im Spiel um Platz fünf. Um 15:15 Uhr treten die beiden Gruppenzweiten im Spiel um Platz drei gegeneinander an. Das große Finale steigt schließlich um 16:30 Uhr: Hier kämpfen der Erster der Gruppe A und der Erster der Gruppe B im direkten Duell darum, den Wanderpokal zu gewinnen.