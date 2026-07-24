Bussenpokal: Ertingen/Binzwangen und Riedlingen im Finale

– Foto: Nicole Halder

Der Bussenpokal steuert nach intensiven Vorrundenpartien auf seinen Höhepunkt zu. Am heutigen Freitag fielen in beiden Gruppen die lang ersehnten Vorentscheidungen. Zwei umkämpfte Unentschieden sorgten für große Dramatik und legten fest, welche Mannschaften am Sonntag um den Turniersieg spielen werden.

Spannender Schlagabtausch in Gruppe A

In der Gruppe A standen sich die Sportfreunde Hundersingen und die SGM Ertingen/Binzwangen gegenüber. Die Partie endete nach einem harten Ringen mit einem 2:2-Unentschieden. Durch diese Punkteteilung behauptet die SGM Ertingen/Binzwangen mit vier Punkten und 5:3 Toren denkbar knapp die Tabellenspitze. Die gastgebenden SF Hundersingen belegen mit ebenfalls vier Punkten, aber 3:2 Toren, den zweiten Platz. Der FV Bad Saulgau 04 schließt die Gruppenphase mit 1:4 Toren ohne Punkte auf dem dritten Rang ab.

Punkteteilung bringt Entscheidung in Gruppe B

Mit 2:2 trennten sich in der Gruppe B der FV Bad Schussenried und die SGM Altshausen/Ebenweiler. Durch diesen Endstand bleibt der TSV Riedlingen mit vier Punkten und 6:2 Toren unangetastet an der Spitze der Gruppe B. Der FV Bad Schussenried sichert sich mit zwei Punkten und 4:4 Toren den zweiten Tabellenplatz, während die SGM Altshausen/Ebenweiler das Turnier in der Gruppe mit einem Punkt und 2:6 Toren auf Rang drei beendet.

Der große Finaltag am Sonntag

Am Sonntag, den 26. Juli 2026, erreicht der Bussenpokal mit den finalen Platzierungsspielen seinen sportlichen Höhepunkt. Den Auftakt macht um 14:00 Uhr das Spiel um Platz fünf zwischen dem FV Bad Saulgau 04 und der SGM Altshausen/Ebenweiler. Um 15:15 Uhr stehen sich die SF Hundersingen und der FV Bad Schussenried im Spiel um Platz drei gegenüber. Im großen Finale um 16:30 Uhr kämpfen schließlich die SGM Ertingen/Binzwangen und der TSV Riedlingen im direkten Duell um den begehrten Wanderpokal.