Busse trifft früh, Uysal entscheidet die Partie

– Foto: Philipp Reichelt

Der RSV Rehburg ist erfolgreich in die Rückrunde der Bezirksliga Hannover Staffel 1 gestartet. Im Heimspiel im Früchtingssportpark setzte sich die Mannschaft von Trainer Mike Friedrich mit 5:2 gegen den FC Gessel-Leerssen durch.

Kurz vor der Pause meldete sich der Tabellenletzte jedoch zurück. Maris Beuke traf in der 40. Minute zum 2:1-Anschluss und sorgte damit für neue Spannung.

Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start. Bereits in der dritten Minute verwandelte Thore Busse einen Foulelfmeter zur frühen Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Busse auf 2:0 und stellte die Weichen früh auf Heimsieg.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Rehburg wieder klar die Kontrolle. Kaan Uysal baute die Führung mit einem Doppelschlag innerhalb einer Minute aus. In der 63. Minute traf er zum 3:1, nur Augenblicke später folgte das 4:1 (64.).

Der FC Gessel-Leerssen verkürzte durch Daniel Martin in der 76. Minute noch einmal auf 4:2. In der Nachspielzeit setzte Uysal mit seinem dritten Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 5:2 (90.+3).

Wichtige Punkte im unteren Tabellenmittelfeld

Trainer Mike Friedrich zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftakt nach der Winterpause. „Karim Ueser erzielte in der zweiten Halbzeit einen Hattrick und war damit der entscheidende Spieler des Spiels. Wir sind sehr glücklich, dass wir den Rückrundenstart in Rehburg positiv gestalten konnten. Die drei Punkte sind für den RSV Rehburg sehr wichtig. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und können nun optimistisch nach vorne schauen.“

Mit dem Sieg verbessert sich Rehburg auf 22 Punkte und klettert auf Rang neun der Tabelle. Der FC Gessel-Leerssen bleibt mit zwei Punkten weiterhin Schlusslicht der Liga.

RSV Rehburg – FC Gessel-Leerssen 5:2

RSV Rehburg: Nils Bleeke, Christopher Lemme (70. Muhammed-Talha Baykus), Artur Zielke, Melvin Papmeier (86. Manuel Friedrich), Lorenz Wöltge, Thore Busse (69. Finn Isocki), Martin Dökel (32. Jarno-Leon Jalkh), Marek Gilke, Yasin-Nezir Cesur, Usman Obisesan (31. Ivan Hasso), Kaan Uysal - Trainer: Mike Friedrich

FC Gessel-Leerssen: Ben Kühtmann, Giorgio Amicone, Tom Niklas Stöver (46. Tion Hoops), Ole Ehlers (59. Jannis Arslan), Fynn-Luca Stöver, Marc Malguth, Leon Sagert (79. Florian Zimpelmann), Yannik Kaschel (59. Aaron Kelp), Maris Beuke, Mika Bade (70. Daniel Martin), Linus Wichmann - Trainer: Maik Hüneke

Schiedsrichter: Julian Laurin Krisp

Tore: 1:0 Thore Busse (3. Foulelfmeter), 2:0 Thore Busse (11.), 2:1 Maris Beuke (40.), 3:1 Kaan Uysal (63.), 4:1 Kaan Uysal (64.), 4:2 Daniel Martin (76.), 5:2 Kaan Uysal (90.+3)