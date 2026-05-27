Busfahrt zum Abschluss: Clusorth-Bramhar will Serie ausbauen

– Foto: SV Adler Messingen

Der BV Clusorth-Bramhar reist zum letzten Spieltag der Kreisliga Süd-Mitte Emsland als Tabellendritter zum zweitplatzierten SV Adler Messingen 1922. Für die Gastgeber geht es vor der Relegation um weiteres Selbstvertrauen, die Gäste wollen eine starke Schlussphase der Saison mit einem weiteren Erfolg veredeln.

Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, wolle man „die Messlatte für die kommende Saison hochlegen“. Die Formkurve spricht dafür: Clusorth-Bramhar ist seit acht Spielen ungeschlagen und holte 22 von 24 möglichen Punkten. Zuletzt setzte sich die Mannschaft nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang durch. Nach einer schwächeren ersten Hälfte führte der BVC zwischenzeitlich mit 3:0, ließ den SC Spelle-Venhaus III noch einmal auf 3:2 herankommen, brachte den Vorsprung aber ins Ziel.

Der sportlich ganz große Druck ist vor dem 26. und letzten Spieltag verschwunden. Meister SV Dalum 1926 steht bereits fest, der SV Adler Messingen 1922 hat sich Rang zwei und damit den Relegationsplatz gesichert. Dahinter folgt der BV Clusorth-Bramhar, der bei vier Punkten Rückstand keine Chance mehr auf Platz zwei besitzt – und trotzdem mit klaren Zielen nach Messingen fährt.

Auch die Gastgeber gehen mit positiven Ergebnissen in den Saisonabschluss. Der Relegationsplatz wurde durch späte Punktgewinne beim ASV Altenlingen 1965 II sowie einen späten Sieg gegen SV Schwarz-Weiß Varenrode abgesichert. Messingen geht damit mit Rückenwind in die zusätzliche Saisonverlängerung.

Frerich lobt die vergangenen Wochen

Marius Frerich, Trainer des BV Clusorth-Bramhar, würdigte gegenüber den vereinseigenen Social-Media-Kanälen die jüngste Entwicklung seiner Mannschaft deutlich: „Die Jungs haben in den letzten Wochen einen richtig guten Job gemacht. Seit acht Spielen ungeschlagen und 22 von 24 möglichen Punkten geholt.“

Zugleich richtet der Coach den Blick auf den Saisonabschluss: „Wir freuen uns auf die Bus-Tour nach Messingen, wollen die Saison mit einer guten Leistung beenden und die Serie mit einem weiteren Sieg ausbauen.“ Auch für die Unterstützung der Anhänger fand Frerich Worte: „Danke für die überragende Unterstützung bei unseren Spielen.“

Das Hinspiel entschied Clusorth-Bramhar mit 2:1 für sich. Damals war es kein spektakulärer Auftritt, laut Vereinsangaben aber ein verdienter Erfolg. Nun bietet sich dem Tabellendritten die Gelegenheit, eine starke Saison mit einem Ausrufezeichen zu beenden – gegen einen Gegner, der selbst noch Schwung für die Relegation mitnehmen will.