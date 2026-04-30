»Busfahrt wird legendär«: Hauzenberg überrascht 1860 II ein 2. Mal

Bastian Schmid erzielte in München den goldenen Treffer. – Foto: Robert Geisler

Mach`s nochmal, Sturm ! So haben wir im Vorfeld der Hauzenberger Partie bei der Profireserve des TSV 1860 München getitelt und darauf angespielt, der Sturm möge eine ähnliche Überraschung schaffen wie im Herbst, als im Hinspiel vor 1.300 Fans ein 1:0-Heimsieg gelang. Et voilà - die Elf der beiden Coaches Dominik Schwarz und Alex Geiger lieferte an der Grünwalder Straße 114 in München-Giesing erneut ab und überraschte die Junglöwen tatsächlich ein zweites Mal.



Die Hausherren mussten auf ihren Kapitän verzichten. Aus einem guten Grund: Xaver Kiefersauer wurde von Coach Markus Kauczinski in den Profikader berufen für das Auswärtsspiel bei Schweinfurt 05 am Samstag. Gut möglich, dass der 20-Jährige im Sachs-Stadion sein Debüt in der 3. Liga geben darf. Ob die Abwesenheit des Skippers die Junglöwen hemmte? Hypothetisch, aber auf alle Fälle gelang es den Hauzenberger, die "Blauen" nicht entscheidend zur Entfaltung kommen zu lassen.



Schon ein Punkt wäre für Hauzenberg ein Erfolg gewesen, doch Bastian Schmid setzte mit seinem goldenen Treffer die Kirsche auf die Torte. Nach Schlusspfiff startete eine Sturm-Party noch in der Kabine.





"Ein tolles Gefühl, die Löwen ein zweites Mal besiegen zu können", frohlockte Trainer Dominik Schwarz kurz nach der Partie und machte seinem Team ein Kompliment: "Wir haben genau das umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatte. Defensiv war das eine picobello Vorstellung und nach vorne konnten wir immer wieder Nadelstiche setzen. Freilich hatten wir auch das nötige Spielglück, aber wir hätten durchaus auch einen zweiten Treffer erzielen können." Das Minimalziel Relegation ist nun ganz nah. Gewinnt Türkspor Augsburg am Samstag nicht in Schalding, ist die Saisonverlängerung fix. Das spielte aber am Donnerstagabend nur eine untergeordnete Rolle, wie Schwarz noch schmunzelnd wissen ließ: "Das ist heute gar nicht so wichtig. Wir freuen uns einfach über den Sieg bei den Sechzigern. Die Busfahrt jetzt dann nach Hause wird legendär."