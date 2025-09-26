Buschhoven-Coach Mike Langer: „Jeder kann jeden schlagen“

In der Kreisliga A Rhein-Erft empfängt Frechen III den SV Rheidt und setzt auf junge Talente, die bereits in der Hinrunde für Aufsehen sorgten. Im Kreis Berg will TuS Homburg-Bröltal beim Liga-Topfavoriten Marienhagen die Punkte holen und den Fluch der vergangenen Jahre brechen. Und in Bonn trifft Niederbachem II unter Flutlicht auf die junge Truppe von Hertha Buschhoven.

SV Rheidt will den positiven Schwung der letzten Wochen mitnehmen. Trainer Meikel Kupper zeigt sich selbstbewusst, obwohl Frechen gut gestartet ist: „Aktuell spiegelt sich die gute Trainingsleistung in den Spielen wieder. Meine Jungs sind absolut fokussiert und lassen sich von der aktuellen Tabellensituation nicht blenden.“

Frechen III freut sich auf ein spannendes Duell gegen den SV Rheidt. Sahin Yildrim, Mannschaftsverantwortlicher von Frechen III, betont die Integration der U19-Spieler: Die jungen Akteure sind nun ein fester Bestandteil des Teams, und die Mannschaft hat bereits zehn Punkte gesammelt. Zudem erzählt er: „Ich kenne viele Rheidt-Spieler aus dem Jugendbereich, physisch sehr starke, junge Spieler, die alles weggeräumt haben bisher.“ Er erwartet ein hart umkämpftes Spiel: „Wird eine Herausforderung für unsere Jungs, sich die Ergebnisse der letzten Wochen zu bestätigen. Wir haben Heimspiel, ich bin mir sicher, dass die Jungs alles reinlegen werden und dann schauen wir einfach, was am Sonntag dabei rauskommt.“

Berg: Spitzenspiel – TuS Homburg-Bröltal gegen VfR Marienhagen

TuS Homburg-Bröltal tritt am Sonntag beim Liga-Favoriten VfR Marienhagen an. Trainer Nils Labitz weiß um die Schwere der Aufgabe: „Marienhagen ist eine Mannschaft, die wir aus den letzten Jahren sehr gut kennen, leider haben wir kaum gegen sie punkten können. Wir werden alles geben, diesen Fluch zu brechen, es wird aber ein richtig hartes Stück Arbeit.“ Labitz sieht viele Parallelen zwischen beiden Teams, was seiner Meinung nach auf ein enges Spiel hindeutet.

VfR Marienhagen blickt optimistisch auf das Duell. Trainer Ingo Kippels lobt die Defensivarbeit seiner Mannschaft: „Wir stehen zurzeit sehr gut, haben erst ein Saisontor kassiert, offensiv fehlt aber noch ein bisschen Durchschlagskraft.“ Die Zuschauer dürfen sich auf ein heißes Duell freuen: „Wir hoffen natürlich, die Punkte zu Hause zu behalten und dass viele Zuschauer kommen.“

Bonn: Flutlichtduell zwischen Niederbachem II und SV Hertha Buschhoven

In Niederbachem erwartet die Zuschauer ein spannendes Flutlichtspiel gegen SV Hertha Buschhoven. Nach der heftigen Niederlage vom letzten Wochenende erwartet Sven Sattler, Trainer von Niederbachem II, eine Reaktion seiner Mannschaft. „Mit Buschhoven erwartet uns ein starker, eingespielter Gegner, der uns alles abverlangen wird. Es wird ein enges Match, aber mit unserer bisherigen Heimstärke sind wir zuversichtlich, dass wir wieder Punkte sammeln können“, so Sattler.

Die Gäste aus Buschhoven reisen selbstbewusst nach Niederbachem. Trainer Mike Langer lobt die Organisation des Spiels und die Chance für seine junge Mannschaft: „Wir sind dieses Jahr sehr jung, wollen Paroli bieten und mindestens ein Tor mehr erzielen. Die Liga ist extrem ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen. Wir fahren auf jeden Fall nicht nach Niederbachem, um uns zu verstecken.“ Er betont zudem: „Niederbachem ist ein guter Gegner, den mal erstmal schlagen muss."