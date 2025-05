Buschhausens Wahnsinsserie, Dostlukspor kann Spitze zurückholen

Buschhausen hat seine Pflichtaufgabe vor dem Gipfelduell bravourös gemeistert. Okan Al (6.) und Paul Okon (8.) brachten die 12er schon früh in die richtige Spur. In Durchgang zwei trieb die Mannschaft von Marcus Behnert das Ergebnis noch unermüdlich in die Höhe. In Sachen Tordifferenz hat man sich somit auch wieder einen kleinen Vorteil gegenüber Dostlukspor erspielt.

BV Osterfeld 1919 – SC Buschhausen 1912 0:7

BV Osterfeld 1919: Sefa Bozca, Bünyamin Cakmak, Halil-Ibrahim Cobanoglu, Said Koumbaz, Kerem Kadir Sengül, Hakan Gülec, Hasan Darici, Tacettin Kocao, Yusuf Aydin, Coskun Alkan (46. Levent Akman), Bulut Aksoy - Trainer: Alperen Bozkurt Sipahi - Trainer: Nihat Aksoy - Trainer: Bulut Aksoy

SC Buschhausen 1912: Tom Kaczmarek, Rouven Link, Nils Bothe, Andre Busch, Amet Zeki (78. Sven Buil), Aras Nayyef Ausif (46. Ekin Yolasan), Emre Kuzdere (66. Marcel Georg Felder), Damiano Schirru (68. Pascal Wickert), Paul Okon, Kevin Menke (70. Amanuel Haile), Okan Al - Trainer: Marcus Behnert

Schiedsrichter: Marius Kasten - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Okan Al (6.), 0:2 Amet Zeki (8.), 0:3 Paul Okon (47.), 0:4 Kevin Menke (65.), 0:5 Amet Zeki (70.), 0:6 Andre Busch (72.), 0:7 Pascal Wickert (84.)