 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Buschhausen will wieder an die Spitze, Welheim droht zu rutschen

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Weil der FC Welheim am Wochenende selbst nicht auftritt, dürfte er die Tabellenspitze an die Verfolger um den SC Buschhausen verlieren.

von Markus Becker · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Grüßt Buschhausen bald wieder von oben?
Grüßt Buschhausen bald wieder von oben? – Foto: Markus Becker

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Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Der SC Buschhausen könnte aus eigener Kraft wieder an die Tabellenspitze springen. Weil der FC Welheim an diesem Wochenende nicht agieren wird, kann das Team von Marcus Behnert mit einem Sieg beim FC Sterkrade 72 wieder nach ganz oben springen. Weil es im Führungsquartett weiter besonders eng zugeht, können auch der 1. FC Hirschkamp und die 1. Spvg Sterkrade-Nord II an Welheim vorbeiziehen.

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So läuft der 27. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Sa., 11.04.2026, 16:30 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
16:30

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
13:00

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
15:15

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
15:00live

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
15:00

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
15:15

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
13:00

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Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag
19.04.26 SC Buschhausen 1912 II - Spvgg Sterkrade-Nord II
19.04.26 DJK Arminia Klosterhardt II - VfR 08 Oberhausen II
19.04.26 1. FC Hirschkamp - TB Oberhausen 1889
19.04.26 SV Adler Osterfeld - SV Sarajevo Oberhausen
19.04.26 SC Buschhausen 1912 - FC Welheim II
19.04.26 Glück-Auf Sterkrade - FC Welheim
19.04.26 Blau-Weiß Fuhlenbrock - VfR 08 Oberhausen
29.04.26 TSV Safakspor Oberhausen - FC Sterkrade 72

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