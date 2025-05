Buschhausen wieder auf eins, Dostlukspor kann nur zuschauen

Dank seines scheidenden Torjägers Emre Kilic kann BW Fuhlenbrock sich allmählich um den dritten Tabellenrang recht sicher sein. Kilic war gleich dreimal zur Stelle (12., 58., 77.) und baut somit seine souveräne Führung im Torjägerranking noch weiter aus. Königshardt durfte nach dem Zwischenzeitlichen 1:2 durch Ciaran Burke zwar noch an einem Punkt schnüffeln, in Durchgang zwei verloren die Hausherren die Partie jedoch komplett aus den eigenen Händen.

Die Ampelkarte für Sterkrade-Nord II (52.) spielte Osterfeld natürlich in die Karten. In Überzahl dauerte es dennoch bis zum Ende der regulären Spielzeit bis die Gäste durch Tobias Hauner (89.) und Justin Montberg (90.+3) zuschlugen. Der SVO hat somit Platz fünf schon sicher, bis zum Saisonschluss kann man womöglich noch einen weiteren Platz gutmachen.

Ohne großartige Probleme fuhr der SCB auch auswärts gegen Safakspor den nächsten Dreier ein. Okan Al (12.) und Dennis Wichert (27.) sorgten für ein frühes Polster der 12er. Kevin Korvers erhöhte noch vor dem Pausentee (41.). Der TSV war in der Folge nicht in der Lage, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen und kassierte noch einen weiteren Gegentreffer in Person von Aras Nayyef Ausif in der Nachspielzeit (90.+2).

Die weiteren Partien vom 32. Spieltag