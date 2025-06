Buschhausen schlägt auf dem Transfermarkt zu - zwei Neue

Nach 112 Gegentoren konnte Vorwärts Buschhausen den Abstieg nicht mehr verhindern und wird in der kommenden Saison wieder in der ersten Kreisklasse antreten müssen. Zwei Transfers stellte Buschhausen nun vor, die dabei helfen sollen, dass es wieder hochgeht..

Zum einen wird Tom Luca Tietjen an die Wattloge wechseln. Der Offensivmann durchlief die gesamte Jugend beim VSK Osterholz und spielte bereits drei Mal in der Bezirksliga. Dazu kommen 23 Spiele in der Kreisliga-Reserve, wobei Tietjen drei Tore schoss. In der abgelaufenen Saison war der Youngster in zehn Partien auf dem Feld, erzielte dabei ein Tor, kam allerdings acht mal von der Bank. In Buschhausen will er nun durch Spielpraxis sein Potential ausschöpfen.

Außerdem wird Harun Hadziomerovic zum Absteiger wechseln. Der Neuzugang arbeitet als Teammanager bei der SG Aumund-Vegesack und möchte nun nach längerer Pause wieder durchstarten. Gespielt hat der unter anderem bei Bremen Walle und FC Burg in der Landesliga Bremen. "Ich habe damals aufgehört wegen des Lockdowns, Motivationsproblemen und weil ich früh mit der Karriere als Funktionär anfangen wollte, um mir bereits etwas aufzubauen.

Dank Dennis Knecht, einem meiner besten Kumpels, der mich überredet hat wieder anzufangen, und den anschließenden positiven Gesprächen mit Coach Gürkan und Manager Schappals war für mich klar: Ich habe Bock auf den Club und insbesondere auf die Leute, die für den Verein alles geben." so Hadziomerovic via Instagram.