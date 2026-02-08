Buschhausen patzt, Hirschkamp und Welheim drehen Rückstände Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Der SC Buschhausen rutscht aufgrund eines 2:2 gegen BW Fuhlenbrock auf Platz drei. Der FC Welheim zieht vorbei, Tabellenführer 1. FC Hirschkamp macht einen Rückstand wieder wett. von Markus Becker · Gestern, 22:06 Uhr · 0 Leser

Buschhausen gibt Punkte ab. – Foto: Michael Werner

Zwei Aufsteiger stehen an den beiden Top-Positionen: Weil der SC Buschhausen gegen BW Fuhlenbrock erneut Feder ließ, thronen der 1. FC Hirschkamp und der FC Welheim über der Konkurrenz. Unterdessen gab der SV Sarajevo einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen TB Oberhausen in den letzten zehn Minuten komplett aus der Hand.

Auch wenn die Hausherren kurz vor der Pause durch Jorden Kleinallermann in Rückstand gerieten (43.), kämpfte sich der Tabellenführer wieder heran. Sertan Erdogan mit seinem ersten Saisontreffer (54.) und der Torjäger vom Dienst Ahmet Büyüköztürk (68.)drehten die Partie. In der Schlussphase wurde es dann aber noch einmal turbulent, nachdem Fabrice Terjung - ebenfalls sein erster Treffer in dieser Spielzeit - wieder auf Gleichstand stellte (77.). Hirchkamp war nun gefordert, um die Tabellenführung nicht abzugeben und lieferte in der Schlussphase mit ihren Leistungsträgern. Büyüköztürk (86.) und Emrullah Bayhoca (89.) stellten den Sieg spät sicher. "Der Gegner hat seinen Job gut gemacht, hat uns das Leben sehr schwer gemacht", sagt Trainer Bahjat Amine. "Wir haben aber nie aufgegeben und immer dran geglaubt, das Spiel zu drehen."