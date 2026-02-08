 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Buschhausen patzt, Hirschkamp und Welheim drehen Rückstände

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Der SC Buschhausen rutscht aufgrund eines 2:2 gegen BW Fuhlenbrock auf Platz drei. Der FC Welheim zieht vorbei, Tabellenführer 1. FC Hirschkamp macht einen Rückstand wieder wett.

von Markus Becker · Gestern, 22:06 Uhr · 0 Leser
Buschhausen gibt Punkte ab.
Buschhausen gibt Punkte ab.

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Zwei Aufsteiger stehen an den beiden Top-Positionen: Weil der SC Buschhausen gegen BW Fuhlenbrock erneut Feder ließ, thronen der 1. FC Hirschkamp und der FC Welheim über der Konkurrenz. Unterdessen gab der SV Sarajevo einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen TB Oberhausen in den letzten zehn Minuten komplett aus der Hand.

So läuft der 19. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
4
2
Abpfiff

Auch wenn die Hausherren kurz vor der Pause durch Jorden Kleinallermann in Rückstand gerieten (43.), kämpfte sich der Tabellenführer wieder heran. Sertan Erdogan mit seinem ersten Saisontreffer (54.) und der Torjäger vom Dienst Ahmet Büyüköztürk (68.)drehten die Partie. In der Schlussphase wurde es dann aber noch einmal turbulent, nachdem Fabrice Terjung - ebenfalls sein erster Treffer in dieser Spielzeit - wieder auf Gleichstand stellte (77.). Hirchkamp war nun gefordert, um die Tabellenführung nicht abzugeben und lieferte in der Schlussphase mit ihren Leistungsträgern. Büyüköztürk (86.) und Emrullah Bayhoca (89.) stellten den Sieg spät sicher. "Der Gegner hat seinen Job gut gemacht, hat uns das Leben sehr schwer gemacht", sagt Trainer Bahjat Amine. "Wir haben aber nie aufgegeben und immer dran geglaubt, das Spiel zu drehen."

Für die kommenden Wochen im Aufstiegskampf stellt er klar: "Jedes Spiel ist ein Finalspiel."

Gestern, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
2
2
Abpfiff

Zwei Führungen sollten Buschhausen nicht zu einem Dreier reichen. Gegen nicht aufsteckende Fuhlenbrocker sah es zwar lange nach einem knappen Dreier aus, doch Nico Große-Beck hatte mit einem Distanzschuss noch etwas dagegen und sorgte so für späte Ernüchterung beim SC

Gestern, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
2
5
Abpfiff

Der BVO hatte die große Sensation vor Augen. Das 1:0 durch einen Distanzschuss von Enes Can (17.) und das 2:1 per Kopfball von Timo Mrozek (52.) zeigten eindrucksvoll auf, dass sich das Kellerkind nicht vorzeitig geschlagen geben wollte. Doch der FCH drehte nach einer guten Stunde noch einmal auf. Überragende Akteur der Gäste war Ibrahim Tag mit drei Treffern (44., 85., 90.+3), wodurch Welheim auf Platz zwei springt.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
5
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
0
4
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
10
4
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
1
2
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag
22.02.26 VfR 08 Oberhausen II - Spvgg Sterkrade-Nord II
22.02.26 DJK Arminia Klosterhardt II - SC Buschhausen 1912
22.02.26 SV Sarajevo Oberhausen - FC Sterkrade 72
22.02.26 SV Adler Osterfeld - 1. FC Hirschkamp
22.02.26 FC Welheim - TB Oberhausen 1889
22.02.26 Glück-Auf Sterkrade - BV Osterfeld 1919
22.02.26 Blau-Weiß Fuhlenbrock - TSV Safakspor Oberhausen
22.02.26 VfR 08 Oberhausen - FC Welheim II

