Buschhausen patzt, Hirschkamp und Welheim drehen Rückstände

Zwei Aufsteiger stehen an den beiden Top-Positionen: Weil der SC Buschhausen gegen BW Fuhlenbrock erneut Feder ließ, thronen der 1. FC Hirschkamp und der FC Welheim über der Konkurrenz. Unterdessen gab der SV Sarajevo einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen TB Oberhausen in den letzten zehn Minuten komplett aus der Hand.
Auch wenn die Hausherren kurz vor der Pause durch Jorden Kleinallermann in Rückstand gerieten (43.), kämpfte sich der Tabellenführer wieder heran. Sertan Erdogan mit seinem ersten Saisontreffer (54.) und der Torjäger vom Dienst Ahmet Büyüköztürk (68.)drehten die Partie. In der Schlussphase wurde es dann aber noch einmal turbulent, nachdem Fabrice Terjung - ebenfalls sein erster Treffer in dieser Spielzeit - wieder auf Gleichstand stellte (77.). Hirchkamp war nun gefordert, um die Tabellenführung nicht abzugeben und lieferte in der Schlussphase mit ihren Leistungsträgern. Büyüköztürk (86.) und Emrullah Bayhoca (89.) stellten den Sieg spät sicher. "Der Gegner hat seinen Job gut gemacht, hat uns das Leben sehr schwer gemacht", sagt Trainer Bahjat Amine. "Wir haben aber nie aufgegeben und immer dran geglaubt, das Spiel zu drehen."
Für die kommenden Wochen im Aufstiegskampf stellt er klar: "Jedes Spiel ist ein Finalspiel."
Zwei Führungen sollten Buschhausen nicht zu einem Dreier reichen. Gegen nicht aufsteckende Fuhlenbrocker sah es zwar lange nach einem knappen Dreier aus, doch Nico Große-Beck hatte mit einem Distanzschuss noch etwas dagegen und sorgte so für späte Ernüchterung beim SC
Der BVO hatte die große Sensation vor Augen. Das 1:0 durch einen Distanzschuss von Enes Can (17.) und das 2:1 per Kopfball von Timo Mrozek (52.) zeigten eindrucksvoll auf, dass sich das Kellerkind nicht vorzeitig geschlagen geben wollte. Doch der FCH drehte nach einer guten Stunde noch einmal auf. Überragende Akteur der Gäste war Ibrahim Tag mit drei Treffern (44., 85., 90.+3), wodurch Welheim auf Platz zwei springt.
20. Spieltag
22.02.26 VfR 08 Oberhausen II - Spvgg Sterkrade-Nord II
22.02.26 DJK Arminia Klosterhardt II - SC Buschhausen 1912
22.02.26 SV Sarajevo Oberhausen - FC Sterkrade 72
22.02.26 SV Adler Osterfeld - 1. FC Hirschkamp
22.02.26 FC Welheim - TB Oberhausen 1889
22.02.26 Glück-Auf Sterkrade - BV Osterfeld 1919
22.02.26 Blau-Weiß Fuhlenbrock - TSV Safakspor Oberhausen
22.02.26 VfR 08 Oberhausen - FC Welheim II
