Buschhausen lässt Federn, Dostlukspor beweist langen Atem

Das Momentum ist aktuell einfach auf Seiten von Dostlukspor. Zwar ging der VfR noch durch Zahid Melvin Qureshi in Führung (38.), doch die Hausherren bäumten sich in der zweiten Hälfte gegen den drohenden Rückschlag auf. Tolga Yildirim behielt einmal bereits die Nerven aus elf Metern (73.) und verwandelte auch den Strafstoß in der Nachspielzeit (90.+2). Da der SC Buschhausen parallel Federn ließ, baut Dostlukspor seinen Vorsprung an Platz eins gleichzeitig aus. Der SCB hat jedoch auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Dostlukspor Bottrop – VfR 08 Oberhausen 2:1

Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Arif Elyesa Mendil, Berat Arslan, Enes Kodaman, Heshyar Khalo (46. Samet Güldü), Baris Erdogan (98. Cesur Oruc) (99. Cesur Oruc), Arda Olgur (97. Nevio Möllmann), Tolga Yildirim, Jonah Konzer, Sercan Istek, Adam El Ayoubi (87. Enes Can) - Trainer: Can Uçar

VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Christian Robin Bach, Enes Aslan, Lars Bruckwilder, Lukas Ambrosat (66. Sayat Asigigan), Tim Schmidt, Julian Birkholz, Gino Schlipper, Zahid Melvin Qureshi, Nick Blanke, Mirco Baumgarten - Trainer: Paul Schendzielorz - Trainer: Tim Blanke - Trainer: Christian Binnenbruck

Schiedsrichter: Yannis Jira (Gladbeck) - Zuschauer: 48

Tore: 0:1 Zahid Melvin Qureshi (38.), 1:1 Tolga Yildirim (73. Foulelfmeter), 2:1 Tolga Yildirim (90.+2 Foulelfmeter)