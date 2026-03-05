 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligabericht

'Busbeine' nach Mammut-Tag: »Gesehen, was möglich wäre«

Schweinfurt 05 verliert am Mittwochabend knapp bei Alemannia Aachen

von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Es war ein langer Arbeitstag für Schweinfurts Keeper Toni Stahl. Am Ende nicht von Erfolg gekrönt, wie so oft in dieser Saison.
Es war ein langer Arbeitstag für Schweinfurts Keeper Toni Stahl. Am Ende nicht von Erfolg gekrönt, wie so oft in dieser Saison. – Foto: Imago Images

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat sein Auswärtsspiel am Mittwochabend mit 0:1 bei Alemannia Aachen verloren. Den Treffer des Tages vor 19.155 Zuschauern am Tivoli errzielte Lars Gindorf schon in der Anfangsphase. Den Schnüdeln bleiben nun noch elf Spiele, um sich ordentlich aus der 3. Liga zu verabschieden und sich auf die kommende Saison in der Regionalliga einzustimmen.

Nach der Partie meinte Schweinfurts Keeper Toni Stahl am Mikrofon von "Sky": "Wir investieren alles, fahren heute Morgen um 7:45 Uhr los, sitzen sechs Stunden im Bus und bringen dann so eine Leistung auf den Platz. Ich glaube, es war normal, dass wir am Anfang noch nicht so die Frische hatten. Am Ende haben wir gesehen, was möglich wäre. Klar müssen wir dann auch mal ne Chance machen, um auf diesem Niveau was mitzunehmen. Trotzdem, ich kann der Mannschaft gar keinen Vorwurf machen. Wir haben alles reingehauen. Jetzt fahren wir wieder nach Hause und am Samstag haben wir das nächste Spiel."

Das sagte Aachens Coach Mersad Selimbegovic nach dem Spiel: "Es war ein schwieriges Spiel, da im Vorfeld von außen die Situation vermittelt wurde, die drei Punkte stehen schon fest - da kann man oft nur verlieren. Der Gegner hatte nichts zu verlieren und konnte befreit aufspielen."

Alles auf einen Blick:

Alemannia Aachen – 1. FC Schweinfurt 05 1:0 (1:0)
Alemannia Aachen: Manuel Riemann-Lorenzen, Lamar Yarbrough, Matti Wagner (88. Sasa Strujic), Joel Da Silva Kiala, Pierre Nadjombe (88. Nils Winter), Petros Bagkalianis (76. Marius Wegmann), Faton Ademi, Lars Gindorf (76. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Jonas Oehmichen, Mika Schroers, Omar Sillah (81. Niklas Castelle)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic (83. Nikolaos Vakouftsis), Thomas Meißner, Lucas Zeller, Lauris Bausenwein, Leonard Langhans, Johannes Geis, Winners Osawe (69. Sebastian Müller), Joshua Endres (45. Dustin Forkel), Erik Shuranov (18. Devin Angleberger), Manuel Wintzheimer
Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing) - Zuschauer: 19155
Tore: 1:0 Lars Gindorf (13.)