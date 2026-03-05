'Busbeine' nach Mammut-Tag: »Gesehen, was möglich wäre«

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat sein Auswärtsspiel am Mittwochabend mit 0:1 bei Alemannia Aachen verloren. Den Treffer des Tages vor 19.155 Zuschauern am Tivoli errzielte Lars Gindorf schon in der Anfangsphase. Den Schnüdeln bleiben nun noch elf Spiele, um sich ordentlich aus der 3. Liga zu verabschieden und sich auf die kommende Saison in der Regionalliga einzustimmen.
Das sagte Aachens Coach Mersad Selimbegovic nach dem Spiel: "Es war ein schwieriges Spiel, da im Vorfeld von außen die Situation vermittelt wurde, die drei Punkte stehen schon fest - da kann man oft nur verlieren. Der Gegner hatte nichts zu verlieren und konnte befreit aufspielen."
Alemannia Aachen – 1. FC Schweinfurt 05 1:0 (1:0)
Alemannia Aachen: Manuel Riemann-Lorenzen, Lamar Yarbrough, Matti Wagner (88. Sasa Strujic), Joel Da Silva Kiala, Pierre Nadjombe (88. Nils Winter), Petros Bagkalianis (76. Marius Wegmann), Faton Ademi, Lars Gindorf (76. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Jonas Oehmichen, Mika Schroers, Omar Sillah (81. Niklas Castelle)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic (83. Nikolaos Vakouftsis), Thomas Meißner, Lucas Zeller, Lauris Bausenwein, Leonard Langhans, Johannes Geis, Winners Osawe (69. Sebastian Müller), Joshua Endres (45. Dustin Forkel), Erik Shuranov (18. Devin Angleberger), Manuel Wintzheimer
Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing) - Zuschauer: 19155
Tore: 1:0 Lars Gindorf (13.)