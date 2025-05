Burwegs Zittersieg gegen wackere Harsefelder

Der SV Burweg bleibt zuhause eine Macht. Auch im 11. Spiel auf der heimischen Anlage gab es keine Niederlage. Gegen den jetzt zum 7. Mal in Serie punktlosen TuS Harsefeld III vergab der Tabellendritte im ersten Durchgang eine Vielzahl an Torgelegenheiten. "Wir kamen immer wieder stark über die Außenpositionen vor das Tor, nutzten die Chancen aber nicht", sagte Burwegs Trainer Franz Olenberger. Mitte der 1. Halbzeit dann aber doch die Führung. Eine Flanke landete bei Lars Jarck, der zum 1:0 einköpfte. Die Gäste beschäftigten sich fast ausschließlich mit Defensivarbeiten, hatten keine nennenswerten Möglichkeiten. "Dadurch blieb das Spiel lange spannend", so Olenberger.

Harsefeld wittert die Chance

Nach dem Wechsel wurden die Gäste besser, agierten offensiver und witterten ihre Chance auf einen Auswärtspunkt. "Die Partie wurde jetzt hektischer und war geprägt von Zweikämpfen. Wir hatten weiter die besseren Gelegenheiten, doch es blieb bis zum Ende spannend", so der SV-Trainer weiter. Kurz vor dem Ende machte Kapitän Timo Horwege den berühmten Sack zu. Einen Freistoß von der Strafraumgrenze verwandelte er direkt zum 2:0. "Zuhause weiter ungeschlagen und ein verdienter Sieg für uns", meinte Franz Olenberger.

Schiedsrichter: Jente Pär Sick - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Lars Jarck (24.), 2:0 Timo Horwege (83.)