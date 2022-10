Burwegs junge Garde ist nicht zu stoppen 1. Kreisklasse: Marcus-Elf nach 4:2 gegen Hedendorf/Neukloster III auf gutem Weg

Dem SV Burweg gelang der zweite Heimsieg in Folge und dadurch der Sprung auf Rang 9 der Tabelle. Wie schon gegen den ASC Cranz-Estebrügge II legte die Elf von Bert Marcus einen Blitzstart hin. Nach 13 Minuten hatten der 19-jährige Leon Stelling per Kopf und der 18-jährige Jona Sarbinowski im Anschluss an einen Freistoß eine 2:0-Führung herausgeschossen. „Dann waren wir bei einer Ecke nicht auf der Höhe und kassierten das 2:1“, sagte der Burweger Trainer. Torben Hildebrandt hatte die Chance genutzt. Jetzt wurde es ein offener Schlagabtausch. Zum besten Zeitpunkt, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, gelang dem 18-jährigen Tim Niclas Thiede das 3:1, als er im Eins gegen Eins vor dem Tor eiskalt vollstreckte. In den zweiten 45 Minuten passten die Burweger erneut bei einer Ecke nicht auf. Zu allem Überfluss lenkte Daniel Wessels den Ball ins eigene Tor, unhaltbar für den 53-jährigen Keeper Torsten Schulz. „Unser Senior machte seine Sache aber gut. Einige Möglichkeiten ließen wir dann liegen. Erst ein Konter brachte kurz vor dem Ende die Entscheidung, als Louis von Ahnen alleine durch war“, sagte der zufriedene SV-Coach. Aus einer starken Mannschaftsleistung hob er Jona Sarbinowski hervor. Während es für Burweg in Hammah zum nächsten direkten Kellerduell kommt, empfangen die VSV den TSV Wiepenkathen II.

Schiedsrichter: Julian Hammann - Zuschauer:

Tore: 1:0 Leon Stelling (10.), 2:0 Jona Sarbinowski (13.), 2:1 Torben Hildebrandt (23.), 3:1 Tim Niclas Thiede (45.+3), 3:2 Daniel Wessels, Eigentor (58.), 4:2 Louis Von Ahnen (85.)