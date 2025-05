Burwegs erste Heimniederlage

Hier folgt ein Spielbericht des Burweger Trainers Franz Olenberger:

1. Halbzeit: Wir bekommen wieder mal ein schnelles Gegentor. Nachdem Mark Schomacker den ersten Ball abwehren konnte, wurde per Abstauber die Führung für A/O erzielt. Wir haben wieder deutlich mehr Ballbesitz, machen leider aber wenig daraus. Ganz anders A/O. Wenig Ball, dafür schnell nach vorne. Das Ergebnis wurde per Elfer erhöht. Kurz nach dem 0:2 ein Freistoß von Rune Schilling an die Latte. Wir wurden dann zunehmend besser und wurden dann kurz vor Halbzeit belohnt. Nach einer Flanke von links köpfte Louis von Ahnen den Ball ins Tor.

2. Halbzeit: Wir kommen super raus, haben mehrere gute Möglichkeiten und viele Standards, die leider nichts einbrachten. Bekommen dann einen Konter, den A/O mit einem Tor abschließt. Sehr ärgerlich, da wir zu dem Zeitpunkt am Drücker waren. In der 83. Minute wurde Lukas Selle super im Strafraum in Szene gesetzt und verwandelte zum Anschlusstreffer. Wir versuchten danach noch mal alles, aber es hat zum Schluss nicht gereicht.

Fazit: Wir machen an sich nicht viel anders, aber zum Ende der Saison fehlt es uns an der Durchschlagskraft! Leider gab es die erste Heimniederlage", so Franz Olenberger.

Schiedsrichter: Ferhat Hansu (Drochtersen ) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Lasse Butschkadoff (4.), 0:2 Jonas Lühmann (38., Foulelfmeter), 1:2 Louis Von Ahnen (42.), 1:3 Niklas Kuse (70.), 2:3 Lukas Selle (83.)