Burweg verspielt erneut Führung

Es folgt ein ausführlicher Spielbericht des Burweger Trainers Franz Olenberger.

1. Halbzeit:

"Wir sind super ins Spiel gekommen und wurden immer dominanter. Bereits nach 12 Minuten dann die Führung. Lars Jarck wurde von Mats Schilling super in Szene gesetzt und setzte sich gegen den Verteidiger durch zum 1:0. Wir machten weiter und spielten guten Fußball mit vielen schönen Aktionen. Das 2:0 war dann die Folge davon. Im Strafraum wurde der Ball Richtung Tor gebracht und dann zuletzt im Rettungsversuch vom Immenbecker Hartel ins Tor geschossen. Bis dahin verdient und die Immenbecker fanden nicht ins Spiel. Wir hatten viele Möglichkeiten, teilweise liefen wir alleine Richtung Tor und vergaben die Chance. Dann kurz vor der Halbzeit ein Freistoß gegen uns, dieser wurde unhaltbar ins Eck geschossen. Somit brachte sich Immenbeck wieder ins Spiel und fing an mitzuspielen. Nach so einem Spielverlauf sollte man eigentlich mit 4:1 in die Halbzeit gehen, aber aktuell fällt es uns schwer, mehr aus unseren Möglichkeiten zu machen.

2. Halbzeit:

Nach dem Wechsel ein ausgeglichenes Spiel, ohne große Torchancen. In der 58. Minute, traf Immenbeck aus der 2. Reihe. Der Ball, gar nicht so gut getroffen, landete aber trotzdem im Tor. Kurz darauf wurde der Ball von außen in unseren Strafraum gespielt und es gab einen Elfmeter gegen uns. Diesen verwandelte der Immenbecker. Es dauerte bis zur 76. Minute, ehe wir zurückschlagen konnten. Der Ball kam hoch aufs Tor, eigentlich ungefährlich, aber Torwart Vieweger brachte ihn selbst irgendwie über die Linie. Kurz vor Schluss wurde es richtig bitter, denn Immenbeck schoss wieder aus der 2. Reihe und traf zum Sieg. Nach dem ganzen Spielverlauf sehr glücklich. Aber am Ende muss man den Ball irgendwie ins Tor bringen und das haben die Immenbecker besser gemacht", sagte Burwegs Trainer Franz Olenberger.

Sein Fazit:

"Wir können die Spiele aktuell nicht für uns entscheiden, obwohl man wirklich alles daran setzt. Wir arbeiten und reden darüber, aber man muss die Punkte irgendwann holen."

Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck)

Tore: 1:0 Lars Jarck (12.), 2:0 Robin Leon Hartel (29. Eigentor), 2:1 Philipp Raschke (40.), 2:2 Jonas Kröger (58.), 2:3 Philipp Raschke (66. Foulelfmeter), 3:3 Patrick Vieweger (76. Eigentor), 3:4 Jonas Kröger (90.)