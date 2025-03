Burweg verpasst in Freiburg Sprung auf Platz zwei

Beide Mannschaften mussten auf wichtige Stammspieler verzichten. Louis von Ahnen, mit 16 Toren bislang bester Torschütze der 1. Kreisklasse, stand den Gästen aufgrund eines Urlaubes nicht zur Verfügung. Rune Schilling saß seine 5. Gelbe Karte ab, Leon Stelling ist verletzt. Die lange Liste der Nordkehdinger wurde durch den kranken Keeper Marcel Smilari und Stürmer Marc Koslowski (Hüfte) noch erweitert.

Burweg startet besser

In der umkämpften Begegnung erwischten die Burweger den besseren Start. Die Hausherren kamen zunächst kaum aus der eigenen Hälfte. "In beiden Halbzeiten begann Burweg stärker. Das 0:1 war allerdings stark abseitsverdächtig", sagt SG-Trainer Ernst Hülsen. Lars Jarck stand bei einer Flanke völlig frei vor Freiburgs Ersatzkeeper Stepahn Albrecht, der eigentlich Feldspieler ist und die SG Freiburg/Oederquart 2010 als Stürmer und Torschützenkönig in die Kreisliga schoss. Danach wurden die Gastgeber besser, erspielten sich allerdings kaum Torchancen.

Burweg verteilt Geschenke

Nach Wiederbeginn waren es erneut die Gäste, die ein wenig Übergewicht hatten. In dieser Phase scheiterte Freiburgs Tim Hellwege am Querbalken. "Tim lief von links ein und traf aus zehn Metern nur die Latte", so Hülsen. Mitte der zweiten Halbzeit verteilten die Gäste dann Geschenke. Im Spielaufbau wurde der Ball zu kurz zu Schlussmann Mark Schomacker gespielt, Blerim Dudaj lief dazwischen und umkurvte den Keeper. Nur zwei Minuten später klärten die Hausherren eine Flanke nicht gut genug. Der Ball kam erneut hoch in den Strafraum, wo Routinier Daniel Wessels zum 1:2 vollendete. "Ich hatte jetzt ein schlechtes Gefühl, weil die Burweger immer wieder gut durch das Mittelfeld über den starken Mats Wulff-Schilling kombinierte", so Ernst Hülsen. Dennoch gelang seiner Mannschaft der wichtige Ausgleich. Ein zunächst abgewehrter Freistoß kam zurück in den Strafraum und fiel Mirco Schantze vor die Füße, der das 2:2 erzielte. So endete eine umkämpfte Partie Unentschieden, was den Nordkehdingern zunächst mehr brachte, Burweg verpasste dadurch den Sprung auf Platz 2.

Schiedsrichter: Dennis-Fabian Eurig - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Lars Jarck (15.), 1:1 Blerim Dudaj (67.), 1:2 Daniel Wessels (69.), 2:2 Mirco Schantze (79.)