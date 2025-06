Burweg verliert Platz 3 in Wiepenkathen

Mit nahezu letztem Aufgebot trat die Olenberger-Elf in Wiepenkathen an. Von der Stammformation waren lediglich fünf Akteure dabei. Die Gastgeber ließen sich etwas einfallen, was oftmals am letzten Spieltag praktiziert wird, die Aufstellung wurde gelost. "Nur unseren Torwart ließen wir drin und Sergej Dalinger wurde in seinem letzten Spiel in die Sturmspitze beordert", sagte TSV-Trainer Nico Speer, der ebenso wie sein Kollege Jannick Trispel nach einer Saison verabschiedet wurde. Wie schon berichtet übernimmt Speer die U19 des JFV A/O/B/H/H, Trispel wird Co-Trainer der ersten Mannschaft.

Teams kommen schwer in Tritt

"Der erste Durchgang war wahrlich kein Leckerbissen. Es wurde schon früh viel hin-und hergewechselt", so Nico Speer. Einen langen Ball nahm Mark Schomacker abseitsverdächtig mit und vollendete zum 0:1. Schomacker steht normalerweise im Tor. In der Halbzeit stellten die Hausherren ein wenig um und wurden besser. "Wir hatten die eigentlichen Positionen wiederhergestellt. Jetzt waren wir am Drücker. Als das 1:1 in der Luft lag, machte Burweg das 0:2", meinte Speer. Louis von Ahnen hatte per Fernschuss getroffen, Marco Kappelmann fälschte noch ab. Der TSV machte immer weiter und belohnte sich in einer wilden Schlussphase.

Wiepenkathen trifft dreimal in fünf Minuten

Burweg verlor die Ordnung. Nach einem Einwurf leitete Jan-Niklas Petereit weiter zu Zeino Saroukhan, der verkürzen konnte. Als Marcus Lasonczyk einen Ball von Pascal Radke mitnahm und den Ausgleich erzielte, war alles offen. "Auch hier könnte der Schütze im Abseits gestanden haben", gab Nico Speer zu. Lasonczyk war es egal. Zwei Minuten nach dem 2:2 umspielte er gleich drei Burweger und schoss den Ball ins Tor zum 3:2. Der neue Torschützenkönig der 1. Kreisklasse, Louis von Ahnen, setzte den Schlusspunkt hinter eine Partie, in der der Spaßfaktor an erster Stelle stand. "Großes Lob an Sergej Dalinger, der 18 Jahre die Schuhe für unsere 2. Mannschaft schnürte. Sowas sieht man heute nicht mehr so häufig", schloss Nico Speer ab.

Schiedsrichter: Till Kluth (Horneburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Mark Schomacker (22.), 0:2 Louis Von Ahnen (65.), 1:2 Zeino Saroukhan (74.), 2:2 Marcus Lasonczyk (77.), 3:2 Marcus Lasonczyk (79.), 3:3 Louis Von Ahnen (82.)