Burweg überrascht Agathenburg/Dollern 1. Kreisklasse: Marcus-Elf fegt die Gäste 5:0 vom Platz - Tim Niclas Thiede gelingt Dreierpack

Sehr zufrieden war Burwegs Trainer Bert Marcus mit der Leistung seines Teams. Schon im ersten Abschnitt legten die In den letzten Wochen stark verbesserten Gastgeber den Grundstein für den überraschend hohen Sieg gegen einen enttäuschenden Gegner. „Wir werden fußballerisch immer besser. Oldie Tamer Yüksel sorgt hinten links für viel Sicherheit“, freute sich der Burweger Coach. Christian Lohse gelang nach Vorarbeit von Tim Niclas Thiede in Minute 19 die Führung. Der immens starke Thiede sorgte kurz vor der Halbzeit mit einem Doppelpack für eine 3:0-Führung. Agathenburg/Dollern, für einige Trainer als Geheimfavorit in die Saison gegangen, fand überhaupt nicht die gewohnte Form. „Wir haben sie vermutlich ein wenig überrascht. Chancen hatten sie nicht viele“, so Marcus. In der zweiten Halbzeit passierte zunächst nicht viel. Gästestürmer Hendrik Brahmst ließ sich eine Viertelstunde vor dem Ende zu einem Frustfoul an Burwegs Kapitän Timo Borchers hinreißen und sah Rot. „Die Karte hätte er schon in der ersten Halbzeit sehen können. Da gab es für ein Foul ebenfalls an Timo Borchers nur Gelb“, meinte der Burweger Coach. Tim Niclas Thiede, nach Vorarbeit von Jan Borchers, und Leon Stelling schraubten das Resultat auf 5:0, womit sicher niemand vor dem Anpfiff rechnete. Für Burweg geht es gegen Schwinge weiter, Agathenburg/Dollern hat in Wiepenkathen die Möglichkeit auf Wiedergutmachung.

Schiedsrichter: Kai Moritz - Zuschauer: -

Tore: 1:0 Christian Lohse (19.), 2:0 Tim Niclas Thiede (41.), 3:0 Tim Niclas Thiede (45.), 4:0 Tim Niclas Thiede (85.), 5:0 Leon Stelling (90.)