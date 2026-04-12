Burweg setzt sich im Tabellenmittelfeld fest

Nach seinem Doppelpack gegen den TSV Wiepenkathen II gelangen Damian Noel Petereit diesmal sogar drei Treffer. Der 18-jährige, erst im Winter verpflichtete Stürmer, hat einen großen Anteil am zuletzt sportlichen Erfolg des SV Burweg, der sich jetzt endgültig im Tabellenmittelfeld festgesetzt hat. Für die Gäste aus Harsefeld ist nach der vierten Niederlage in den letzten fünf Partien der Absturz ins Mittelfeld vorprogrammiert. Der aktuelle Platz vier ist dennoch nach 17 Begegnungen eine klasse Leistung.
Es folgt ein Spielbericht von Burwegs Trainer Franz Olenberger:
Wieder ein positives Ergebnis für uns. Es ging ziemlich schnell zu Sache und wir führten bereits nach zwei Minuten. Ein langer Ball wurde von Lars Jarck gut verarbeitet und an Damian Noel Petereit weitergeleitet. Der konnte seine Schnelligkeit ausnutzen und lief allen davon und schob rechts am Torwart vorbei. Ein paar Minuten später fiel der Ausgleich nach einer Ecke. Beide Teams waren gleich gut im Spiel und wollten nach vorne spielen. Die erneute Führung gelang uns nach einer Ecke von rechts. Der Ball wurde zu kurz geklärt und Louis von Ahnen war zur Stelle. Dann eine gute Freistoßsituation für Harsefeld an unserem Strafraum. Der Ball ging an die Latte und sprang wieder raus. Da hatten wir mal das Glück auf unserer Seite! Zum Ende der 1. Halbzeit ging etwas die Luft aus und so ging es in die Pause.
Wieder Harsefelder Alu-Pech
Beide Teams kamen gut raus und erspielten sich gute Möglichkeiten. Diese wurden von den Torhütern gut gehalten. Ein Schuss nach einer Hereingabe von links in unseren Strafraum ging satt an den Pfosten, wieder war das Glück auf unserer Seite. Wir führten zwar noch, aber es könnte jeder Zeit kippen. In der 75. Minute dann Gelb/Rot für Niklas Hafke, dieser hatte lautstark nach einer Abseitssituation diskutiert. Kurz danach können wir auf 3:1 durch Damian erhöhen. Er lief zwei Gegenspielern davon, ließ den Torwart liegen und schob locker ins leere Tor. In Unterzahl gelang Harsefeld nicht mehr viel und wir schossen noch das 4:1. In diesem Spiel nutze Damian alle seine Chancen eiskalt aus.
Fazit: Es wird in keinem Spiel etwas geschenkt und ich freue mich, dass wir die letzten Spiele auf unsere Seite ziehen konnten.
Schiedsrichter: Mark Van‘t Hoenderdaal - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Damian Noel Petereit (2.), 1:1 Constantin Bethge (7.), 2:1 Louis von Ahnen (23.), 3:1 Damian Noel Petereit (81.), 4:1 Damian Noel Petereit (86.). Gelb/Rote Karte: Niklas Hafke (75., TuS Harsefeld III)