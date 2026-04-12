Burweg setzt sich im Tabellenmittelfeld fest 1. Kreisklasse: Damian Noel Petereit diesmal mit Dreierpack - Harsefeld verliert weiter den Anschluss von Michael Brunsch · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Franz Olenberger und Torwarttrainer Ralf Grosser können jetzt wieder beruhigt in die Spiele gehen. – Foto: Michael Brunsch

Nach seinem Doppelpack gegen den TSV Wiepenkathen II gelangen Damian Noel Petereit diesmal sogar drei Treffer. Der 18-jährige, erst im Winter verpflichtete Stürmer, hat einen großen Anteil am zuletzt sportlichen Erfolg des SV Burweg, der sich jetzt endgültig im Tabellenmittelfeld festgesetzt hat. Für die Gäste aus Harsefeld ist nach der vierten Niederlage in den letzten fünf Partien der Absturz ins Mittelfeld vorprogrammiert. Der aktuelle Platz vier ist dennoch nach 17 Begegnungen eine klasse Leistung.

Es folgt ein Spielbericht von Burwegs Trainer Franz Olenberger: Wieder ein positives Ergebnis für uns. Es ging ziemlich schnell zu Sache und wir führten bereits nach zwei Minuten. Ein langer Ball wurde von Lars Jarck gut verarbeitet und an Damian Noel Petereit weitergeleitet. Der konnte seine Schnelligkeit ausnutzen und lief allen davon und schob rechts am Torwart vorbei. Ein paar Minuten später fiel der Ausgleich nach einer Ecke. Beide Teams waren gleich gut im Spiel und wollten nach vorne spielen. Die erneute Führung gelang uns nach einer Ecke von rechts. Der Ball wurde zu kurz geklärt und Louis von Ahnen war zur Stelle. Dann eine gute Freistoßsituation für Harsefeld an unserem Strafraum. Der Ball ging an die Latte und sprang wieder raus. Da hatten wir mal das Glück auf unserer Seite! Zum Ende der 1. Halbzeit ging etwas die Luft aus und so ging es in die Pause.