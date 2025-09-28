Burweg schießt sich frei

Es zeigt sich immer wieder, wenn Nico Ewert beim TSV Apensen II ausfällt, läuft es nur halb so gut. Die sechs Gegentreffer hätte er allerdings auch nicht verhindern können, da sich die Burweger im ersten Durchgang in einen Rausch spielten. Nach 36 Minuten stand es 6:1 (!!), zwischen Minute 23 und 36 gelang Louis von Ahnen ein lupenreiner Hattrick. "Wir fanden wieder super ins Spiel und gingen schnell hoch in Führung. Nach 30 Minuten war die Partie entschieden. Wir waren richtig effektiv, nutzten fast alle Möglichkeiten", freute sich Franz Olenberger.

Viele Wechsel im zweiten Durchgang

Nach der Pause passierte dann deutlich weniger. Der Burweger Coach konnte einige Stammkräfte schonen, seine Mannschaft nahm mächtig "Gas runter". Beide Mannschaften erspielten sich noch einige Gelegenheiten, es traf allerdings nur noch Erik Harder für die Gäste, die durch die Niederlage auf den letzten Tabellenplatz abrutschten. "Insgesamt ein verdienter Sieg und eine gute Leistung des Schiedsrichterteams", lobte Franz Olenberger, der sich über den zweiten Saisonsieg freuen durfte.

Schiedsrichter: Till Kluth (Horneburg)

Tore: 1:0 Mats Wulff-Schilling (3.), 2:0 Louis von Ahnen (9. Foulelfmeter), 3:0 Jannes Koppelmann (11.), 3:1 Florian Paskaran (19.), 4:1 Louis von Ahnen (23.), 5:1 Louis von Ahnen (35.), 6:1 Louis von Ahnen (36.), 6:2 Erik Harder (50.)