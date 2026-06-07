Burweg schießt A/O in die 2. Kreisklasse

Traf zweimal beim Erfolg über A/O IV: Damian Noel Petereit. – Foto: Michael Brunsch

Was sich in den letzten Wochen bereits angedeutet hatte, ist jetzt Realität geworden, die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV muss nach zwei Jahren zurück in die 2. Kreisklasse. In Burweg war die Begegnung schon zur Pause entschieden. Das hatte zwei Gründe.

Erste Halbzeit:

Wir kommen gut ins Spiel und haben gleich mehrere Standards. Ein Freistoß an der 16-Meter-Kante, ziemlich zentral, wurde dann auch von Louis von Ahnen versenkt. Dem Torwart rutschte der Ball durch. Kurz danach läuft Marco Klofta aus dem Tor, um den Ball zu fangen und wird vom Gegenspieler am Kopf getroffen. Das sah nicht gut aus und völlig unnötige Aktion. Das sah der Schiri auch so und gab zurecht Rot. Der Spieler von A/O hat sich entschuldigt, also war das keine Absicht. Marco Klofta konnte weitermachen! Mit einem Mann mehr auf dem Platz machte A/O trotzdem vorne Druck und wurde von uns 2x ausgekontert. Damian Noel Petereit lief 2x mal allen davon und machte die Tore.

Zweite Halbzeit:

Wir sind zu hektisch im Spielaufbau und wollen zu schnell nach vorne spielen, anstatt den besser postierten Mitspieler anzuspielen. A/O spielt weiter in Unterzahl gut mit und macht den Anschlusstreffer. Kurz darauf folgt auch das 2. Gegentor nach einem Elfmeter, der zurecht gegeben und verwandelt wurde. Respekt an die A/O Spieler, die alles reinwarfen und alles versucht haben. Wir dagegen konnten die Überzahl nicht ausnutzen und ließen viele vielversprechende Konter liegen. Haben es einfach nicht gut zu Ende gespielt und darum blieb das Spiel bis zum Schluss spannend. Am Ende des Tages haben wir es über die Bühne gebracht und freuten uns über den letzten Heimsieg in dieser Saison!

Schiedsrichter: Philipp Hollmann

Tore: 1:0 Louis von Ahnen (11.), 2:0 Damian Noel Petereit (27.), 3:0 Damian Noel Petereit (44.), 3:1 Jorvi Listmann (52.), 3:2 Ole Corleis (55. Foulelfmeter)

Rot: Ole Klintworth (14./SV Ahlerstedt/Ottendorf IV/Foulspiel)