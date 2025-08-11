Burweg geht nach Führung unter

Es folgt ein Spielbericht des Burweger Trainers:

"Eine verdiente Niederlage, weil man einfach zu wenig investiert hat, um das Spiel gewinnen zu können! Das Spiel begann sehr ausgeglichen mit knackigen Zweikämpfen. Wir gingen sehr früh in Führung, nachdem die Ottenser den Flankenball zu kurz abwehrten. Nach der Annahme knallte Louis den Ball aus der Distanz unhaltbar ins Tor. Nach einem Freistoß durch Max Höring, verwandelte Louis erneut, dieses Mal per Kopf. Bis dahin sah es alles ordentlich von uns aus und es wurde hinten wenig zu gelassen. Ottensen hat weiter um jeden Ball gekämpft und wurde anschließend belohnt. Nach einem harmlosen langen Ball blieb ein Ottenser an der Kugel und bediente links seinen Mitspieler, der an unserem Torwart Marco Klofta vorbeischob. Dann kam es noch bitterer für uns. Das 2. Gegentor fiel kurz vor der Halbzeit. Ein Gästespieler setzte sich außen sehr gut durch" durfte durchmarschieren" und legte quer, der Ball musste nur noch ins Tor bugsiert werden.

Es kam noch schlimmer für Burweg

Wir wechselten zweimal und hatten einige Dinge angesprochen, kamen an sich gut wieder ins Spiel, aber an diesem Tag fielen die Gegentore zum ganz ungünstigen Zeitpunkt und kamen auch zu einfach zustande! Wieder spazierte ein Gegenspieler über unsere linke Seite, viel zu einfach und fast eine Kopie vom Vortreffer. Wir stellten um und versuchten, mehr Druck auszuüben, aber es fehlte die letzte Entschlossenheit vor dem Tor. So hatte Ottensen uns noch 2-mal ausgekontert. Insgesamt sehr enttäuschend von uns, wir hatten uns einen anderen Start gewünscht. Riesen Respekt vor Ottensen, das Team hat über 90 Minuten als Einheit gespielt und anschließend verdient gewonnen", äußerte sich Franz Olenberger zum Spiel.

Schiedsrichter: Stefan-Werner Merk - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Louis Von Ahnen (7.), 2:0 Louis Von Ahnen (36.), 2:1 Ahmed Radi (40.), 2:2 Luca Hansen (45.), 2:3 Ahmed Radi (52.), 2:4 Ahmed Radi (70.), 2:5 Mario Battmer (90.+4)