Burweg erteilt eine Lehrstunde

Der TSV Wiepenkathen II ist in einem enttäuschenden Heimspiel gegen den zuvor noch sieglosen SV Burweg verdient mit 0:7 unter die Räder gekommen. Die junge Mannschaft des neuen Trainers, Manfred Mansfeld, hatte dem technisch besseren Fastaufsteiger des Vorjahres außer Kampf nicht viel entgegenzusetzen.

Kurz vor dem Anpfiff musste mit Marcus Lasonczyk einer der letzten Routiniers in der Wiepenkathener Mannschaft verletzungsbedingt passen. Dennoch erwischten die Gastgeber den besseren Start. Der für Lasonczyk in die Startelf gerutschte Ali Hallal hätte nach vier Minuten das 1:0 machen können, als er 15 Meter vor dem Tor frei zum Schuss kam, aber den Ball über den Kasten von Gästetorwart Marco Klofta setzte. Danach übernahm der technisch bessere SV Burweg, gespickt mit zwei noch immer starken Herren Ü40-Spielern, Daniel Wessels und Matthias Blanken, sowie Jan Borchers aus der Herren Ü30, das Geschehen.

Jannes Koppelmann wurde durch Leon Stelling in der 13. Minute stark freigespielt, der schnelle Außenstürmer lupfte über Pascal Lobin hinweg zur Führung. Als wenig später Louis von Ahnen, einer der überragenden Akteure der 1. Kreisklasse, einfach mal aus 25 Metern abzog, landete die Kugel über Lobin hinweg zum 0:2 in den Maschen. Defensiv ließen die Gäste kaum etwas anbrennen, die letzte Reihe um Maximilian Höring stand auch gegen den Bezirksliga- und Kreisliga-Torjäger der vergangenen Jahre, Tim Hinrichs, sehr sicher. Die Chancen der Burweger häuften sich, Höring scheiterte in Minute 35 aus fünf Metern am Pfosten, Jan-Niklas Petereit an Pascal Lobin, der zwar bei dem ein- oder anderen Treffer nicht ganz glücklich aussah, dennoch der beste Wiepenkathener war.

Bis zur Pause schraubte der bislang sieglose SV Burweg seine Führung auf 0:4, Jannes Koppelmann und Timo Horwege trafen. Zu allem Überfluss verletzte sich direkt nach Wiederbeginn Tim Hinrichs, der dann runter musste. So ging dann auch noch die letzte Torgefahr vom Platz. Man musste mit dem schlimmsten rechnen und es kam so. Louis von Ahnen, Jan-Niklas Petereit und Maximilian Höring schraubten das Ergebnis auf 0:7. Der Ex-Wiepenkathener Petereit hätte zwischendurch genauso treffen müssen, wie Timo Horwege und Jannes Koppelmann, die an sich selbst oder Keeper Pascal Lobin scheiterten. Geht das Spiel 2:10 aus, hätte sich niemand beschweren können. Die Gäste freuten sich über den ersten Sieg, in Wiepenkathen steht man vor einer schweren Saison, wenn keine Hilfe aus der Ersten oder der Herren Ü30 erfolgt.

