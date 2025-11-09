Burweg dreht nicht nur die Partie

Es folgt ein Spielbericht von Burwegs Coach Franz Olenberger:

"Wir waren froh, dass es mit dem Heimrechttausch geklappt hat, da wir den positiven Trend fortsetzen wollten. Beiden Mannschaften fehlten einige Leistungsträger.

1. Halbzeit:

Beide Teams versuchten, gut ins Spiel zu finden. Dieses gelang den Jorkern deutlich besser. Wir hatten keinen Zugriff und rannten viel hinterher. Wir hatten kaum Bewegung ohne Ball und machten einige Fehlpässe. Die Jorker hatten es besser gemacht und gingen in Führung. Der Linienrichter zeigte zwar auf Abseits, wurde aber überstimmt. Zum Ende der 1. Halbzeit hatte Jork noch ein paar gute Möglichkeiten, das 2. Tor zu machen, doch es blieb beim 0:1.

2. Halbzeit:

In der Kabine wurde es etwas lauter und wir waren mit unserer Leistung überhaupt nicht zufrieden. Wir haben kleine Umstellungen vorgenommen und nahmen uns vor, deutlich zu steigern, um das Spiel zu drehen. Es folgte eine richtig gute zweite Halbzeit mit vielen schön herausgespielten Torchancen. Schließlich drehten das Spiel und hätten noch 3 Tore höher gewinnen können.

Fazit:

Nach einer Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit geht der Sieg für uns in Ordnung", sagte Franz Olenberger zum Spiel.

Nach dem sechsten sieglosen Spiel brechen für den TuS Jork schwere Wochen an. Vor Weihnachten sollte der eine oder andere Punkt noch eingefahren werden.

Schiedsrichter: Philipp Hollmann - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Aaron Elias Eberle (19.), 1:1 Louis von Ahnen (50.), 2:1 Jannes Koppelmann (63.), 3:1 Lars Jarck (71.)