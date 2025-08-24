Burweg bleibt sieglos

Hier folgt ein Spielbericht von Burwegs Trainer Franz Olenberger:

1. Halbzeit:

Beide Mannschaften begannen das Spiel sehr verhalten und erspielten sich kaum nennenswerte Torchancen heraus. Es dauerte bis zu 22. Minute, bis es soweit war. Nach einem Freistoß köpfte Robin-Lennert Bösch an den Pfosten gegen die Laufrichtung des Torwartes, da hatten wir nochmal Glück und der Ball wurde nach der Aktion geklärt. Kurze Zeit später hat D/A das Führungstor dann doch noch gemacht. Wir konnten eine Flanke von links nicht verhindern und der Ball kam am 2. Pfosten super an. Da wurde Yannick Eckel aber auch allein gelassen und köpfte Marco Klofta im Tor an, der nicht mehr schnell genug reagieren konnte und der Ball prallte ins Tor. Zu diesen Zeitpunkt war die Führung für D/A auch verdient. Ansonsten standen beide Mannschaften sehr gut in der Defensive, so dass es mit dem Ergebnis in die Halbzeit ging.

2. Halbzeit:

Wir haben eine Auswechslung durchgeführt und eine kleine Veränderung vorgenommen. Das Spiel war weiterhin offen und wir wollten uns mehr Möglichkeiten erarbeiten. Wir liefen vorne besser an und zwangen D/A lang rauszuspielen. Ab der 50. Minute gelingt es uns, mehrere gute Torchancen zu erspielen. Wir kamen immer wieder über die linke Seite durch und wurden gefährlich. Der Ausgleich lag in der Luft und es passierte in der 54. Minute. Leon Stelling wurde super über links freigespielt und lief in den Sechszehnmeterraum. Der Schuss wurde vorerst abgewehrt, doch der Nachschuss saß. Wir machten weiter und hatten weitere gute Aktionen. Einmal zog Louis von Ahnen knapp am Tor vorbei und nach einem Freistoß köpfte Max Höring stark doch der Ball wurde vom Torwart zur Ecke geklärt. Eine sehr gute Phase von uns zu der Zeit. Wir mussten aber auch hinten ständig aufpassen, da D/A trotzdem gefährlich blieb. Es wurde zum Ende hin nochmal etwas ruppiger und es hätte nach einigen Fouls auch ein paar Karten geben können, um das Ganze zu beruhigen. Beide Mannschaften versuchten noch, das Spiel zu gewinnen, doch zum Schluss blieb es bei 1:1.

Fazit von Franz Olenberger:

Insgesamt gesehen ein gerechtes Unentschieden. Wir warten weiter auf die ersten 3 Punkte, die werden aber bald folgen, da bin ich mir sicher. Wir haben gegen einen starken Gegner eine gute Leistung geboten und können darauf aufbauen.

Schiedsrichter: Marcus Hauschild

Tore: 0:1 Yannick Eckel (29.), 1:1 Leon Stelling (54.)