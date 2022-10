Burweg besiegt den ersatzgeschwächten Tabellenführer 1. Kreisklasse: Marcus-Elf gewinnt nach großem Kampf gegen Cranz-Estebrügge 3:2

Die Überraschung des Spieltages gab es am Freitagabend in Burweg, wo die abstiegsbedrohten Gastgeber dem Tabellenführer aus dem Alten Land ein Bein stellten und von der Spitze schossen.

Der ASC trat stark ersatzgeschwächt an, mit den Haase-Brüdern, Luis Swatek, Keeper Lukas Gräper, Philipp Hollmann, Fynn Meyer und Björn Winzer fehlte eine halbe Mannschaft. „Dann verstehe ich aber nicht, warum das Spiel verlegt werden sollte“, meinte Burwegs Coach Bert Marcus dazu. Die Hausherren begannen stark und selbstbewusst, setzten die ASC-Defensive ab der Mittellinie sofort unter Druck. „Ich hatte das Gefühl, der ASC war völlig überrascht. Sie mussten viele lange Bälle spielen“, so Marcus. Nach vier Minuten stand es bereits 2:0 für den Außenseiter. Zweimal leistete sich der Tabellenführer Fehler im Spielaufbau. Kevin Kund und Christian Lohse nutzten das eiskalt aus. Michael Ziegert verkürzte nach knapp einer Viertelstunde auf 2:1. „Estebrügge hatte viel Ballbesitz. Wir hatten eine gute Freistoßchance, die der ASC-Torwart glänzend abwehrte“, sagte der Burweger Trainer. Kevin Kund machte es kurz vor dem Wechsel besser. Nach einem weiteren Defensivfehler war der 28-Jährige nicht aufzuhalten und traf zum 3:1. In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste noch einmal alles, mehr als der Freistoßtreffer von Patrick Hanke gelang allerdings nicht mehr. „Unsere Leistung war gut, den Sieg haben wir uns verdient. Auch der junge Schiedsrichter war gut“, äußerte sich Bert Marcus abschließend. Sein Team fährt am nächsten Wochenende zur Konkurrenz nach Deinste, für Estebrügge heißt es gegen Wiepenkathen Wiedergutmachung.

Schiedsrichter: Alex Wettern - Zuschauer:

Tore: 1:0 Kevin Kund (3.), 2:0 Christian Lohse (4.), 2:1 Michael Ziegert (13.), 3:1 Kevin Kund (42.), 3:2 Patrick Hanke (69.)