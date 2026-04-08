Burweg beendet Krise mit Sieg über Wiepenkathen

Damian Noel Petereit traf zweimal beim 4:1-Erfolg über den TSV Wiepenkathen II. – Foto: Michael Brunsch

Aus vier Spielen hatte der SV Burweg zuletzt nur einen Zähler geholt und war dichter an die Abstiegszone abgerutscht. Jetzt, im Nachholspiel des 16. Spieltages, gelang dem Team von Trainer Franz Olenberger gegen den TSV Wiepenkathen II am Dienstagabend ein 4:1-Sieg.

Die erste Halbzeit verlief ziemlich ausgeglichen. Die ersten 15 Minuten waren wir deutlich griffiger und gewannen somit viele Zweikämpfe. Die erste gute Gelegenheit hatte Mark Schomacker, wo er allein auf den Torwart zuläuft und dieser den Ball noch zu Ecke klären kann. Danach kam Wiepenkathen besser ins Spiel und hatte auch seine Torchance aus der Distanz. Den Schuss wiederum hält Marco Klofta super. Zwei weitere Möglichkeiten wurden nach den Standards von Wiepenkathen auf der Torlinie geklärt, Louis von Ahnen köpfte Richtung Tor. Die Wiepenkathener versuchten immer wieder schnell umzuschalten, hatten allerdings nicht mehr so klare Chancen. Dann kurz vor der Halbzeit der Dosenöffner für uns! Ein Freistoß wird von Rune Schilling lang in den Strafraum gespielt, alle schalten bereits ab, da der Torhüter den Ball scheinbar hat. Doch dann lässt er ihn plötzlich fallen und Louis von Ahnen läuft als einziger durch und bestraft den Fehler.

Wiepenkathen wird kalt erwischt

In Halbzeit zwei wussten wir, dass Wiepenkathen versuchen wird, uns etwas früher unter Druck zu setzen und waren darauf eingestellt. Bei diesem Spiel hatten wir ein paar Optionen auf der Bank und nutzten diese. Kurz nach Wiederanpfiff ein guter herausgespielter Ball aus der Abwehr von Timo Horwege auf Jan Petereit, der bedient klasse seinen schnellen Bruder. Damian setzt sich gegen den Gegenspieler durch und verwandelt eiskalt. Super wichtig für uns zu diesem Zeitpunkt. Wir nutzten die gute Phase und erhöhten auf 3:0 wieder durch Damian Petereit, ein fast identischer Ablauf, nur von der anderen Seite. Damit war Wiepenkathen erstmal der Stecker gezogen. Danach wurden wir und Wiepenkathen sehr ungenau im Spielaufbau. Wir erzielten noch einen weiteren Treffer durch Louis von Ahnen. Die Wiepenkathener schossen auch ein Tor durch Mahsum Delik, vermutlich aus einer Abseitssituation. Ein Freistoß aus 16 Metern gegen uns von Zaino Saroukhan ging an die Latte. Ansonsten blieb es dabei.

Mein Fazit:

Eine gute geschlossene Leistung meiner Mannschaft. Der Schiri ließ gut laufen und bestrafte übertriebene Härte konsequent.

Schiedsrichter: Julian Hammann - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Louis von Ahnen (44.), 2:0 Damian Noel Petereit (46.), 3:0 Damian Noel Petereit (56.), 4:0 Louis von Ahnen (80.), 4:1 Mahsum Delik (83.)