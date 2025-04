Burtscheider TV III reist nach Namibia – Kreisliga-Mission mit Herz

Mit dabei: 13 Spieler der Mannschaft sowie sechs Partner und Familienmitglieder, die das Team auf der 12-tägigen Reise begleiten. Zunächst geht es auf Safari durch die Nationalparks des Landes – anschließend stehen konkrete Arbeitseinsätze an: Suppenküche, Renovierung eines Kinderheims, Gemüseernte und ein Abschlusstag voller Spiele für die Kinder vor Ort. Am Nachmittag des letzten Tages wird dann auch der Ball rollen: In einem Blitzturnier misst sich der BTV mit drei namibischen Teams.

Die Resonanz sei überwältigend gewesen: Über 30 Spieler zeigten zunächst Interesse. „Im November fand dann der erste Infoabend statt, und es wurde ein Termin festgelegt. Innerhalb von zwei Tagen waren die Flüge gebucht – und plötzlich war alles organisiert.“

Mehr als nur Fußball

Dabei geht es der Mannschaft nicht nur um ein einmaliges Erlebnis. Die Spieler möchten mit ihrer Reise ein Zeichen setzen – für Zusammenhalt, soziales Engagement und ein anderes Bild vom Amateurfußball. "Unsere Ziele sind in erster Linie persönlicher Natur. Wir möchten das Land, die Kultur und die Menschen kennenlernen und hoffen, viele einzigartige Eindrücke und Erlebnisse zu sammeln. Wir wollen einfach die Welt entdecken – und das sogar als Mannschaft.“

Doch auch der nachhaltige Gedanke spielt eine Rolle: "Wenn wir das Kinderheim renovieren, ein paar Betten zusammenbauen und Reparaturen durchführen können, wäre ich schon sehr zufrieden. Das würde auch langfristig Wirkung zeigen. Vielleicht sind wir ja sogar die Vorreiter für viele Mannschaften, die irgendwo auf der Welt anpacken wollen – sei es nur für eine Woche, wie wir es tun.“

Carls hofft, mit der Aktion auch den Blick auf das Ehrenamt und den sozialen Wert von Fußballvereinen zu lenken: "Was oft noch wichtiger als Geld ist, sind die Freiwilligen, die über Monate hinweg Aufgaben übernehmen. Wenn wir es schaffen, irgendwann eine Kooperation zwischen dem BTV und Wadadee aufzubauen, wäre das großartig.“

Dabei ist dem 28-Jährigen etwas noch besonders wichtig: "Ich will einfach zeigen, was Kreisliga wirklich ist. Man liest so viele negative Berichte, wo Schiedsrichter angegangen oder geschlagen werden – das ist für mich absolut unverständlich. Wir spielen doch alle Fußball, weil wir den Sport lieben, nicht weil wir uns gegenseitig hassen." Der Fußball in der Kreisliga stehe für so viel mehr als ‚nur‘ Fußball. "Und ich glaube, das leben wir bei uns in der Mannschaft sehr – also können wir das auch ruhig mal zeigen."

Über Wadadee Cares

Wadadee cares ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Aachen, der seit 2015 Projekte im namibischen Stadtteil Katutura (Windhoek) betreut. Im Fokus stehen die Ernährung, medizinische Versorgung und Bildung benachteiligter Kinder. Die Organisation setzt auf nachhaltige Entwicklungsarbeit und unterstützt ehrenamtlich geführte Projekte von Menschen, die selbst aus dem Viertel stammen. Der Vereinsname „Wadadee“ stammt aus einer lokalen Sprache und bedeutet sinngemäß: „Es geht jeden etwas an.“