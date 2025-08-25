– Foto: Graff / Dennis SIemons

Burtscheider TV III peilt Spitzenplatz an Trainer Patrick Carls sieht Dreikampf um die Spitze in der D1 Aachen Verlinkte Inhalte Kreisliga D1 Aachen Burtscheid III

Der Burtscheider TV III will nach Platz fünf in der Vorsaison diesmal ganz vorne mitmischen. Trainer Patrick Carls formuliert ein klares Ziel.

Die vergangene Saison bewertet Carls gemischt. „Unsere Saison war insgesamt in Ordnung. Wir hatten uns vorgenommen, im oberen Tabellenbereich mitzuspielen. Zur Mitte der Rückrunde mussten wir jedoch etwas nachlassen. Gerne hätten wir bis zum Schluss um Platz 2 gekämpft“, so der 29-Jährige. Angesichts von unnötigen Punktverlusten gegen schwächere Gegner ärgert ihn vor allem die fehlende Konstanz: „Betrachtet man, dass wir 10 Punkte gegen Mannschaften liegen gelassen haben, die hinter uns platziert sind, wäre am Ende definitiv noch mehr drin gewesen.“ Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit verlief nicht ohne Schwierigkeiten. „Wie in den vergangenen Jahren verlief sie bislang etwas holprig. Im Juli war der Trainingsplatz noch gut gefüllt, doch ab August nahm die Beteiligung durch Urlaubszeiten und die Klausurenphase leider deutlich ab“, erklärt Carls.

Carls: "Bin überzeugt, dass unsere Mannschaft sehr gut funktioniert" Die größte Stärke seiner Mannschaft sieht der Coach im Kollektiv: „Ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft sehr gut funktioniert – das ist unsere große Stärke. In der kommenden Saison müssen wir es nur noch besser schaffen, diese Qualität auch konstant auf den Platz zu bringen.“ Das klare Ziel: „Unser Ziel ist ganz klar: ein Platz in den Top 2. Am Ende wird es allein an uns liegen, ob wir dieses Ziel erreichen.“