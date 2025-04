Burlage-Doppelpack sichert Rehden den nächsten Dreier

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat seine beeindruckende Serie in der Oberliga Niedersachsen weiter ausgebaut. Beim 2:0 (2:0) im Auswärtsspiel bei Arminia Hannover feierte die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic den dritten Sieg in der ersten englischen Woche des Jahres und bleibt nun seit 17 Partien ungeschlagen. „Wir haben heute die englische Woche erfolgreich abgeschlossen – mit einem schweren Auswärtsspiel bei Arminia Hannover. Dort muss man erst einmal gewinnen“, sagte Arambasic nach dem Abpfiff. „Gerade bei diesem holprigen Platz und den wechselhaften Bedingungen ist das keine Selbstverständlichkeit.“

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Matchwinner war Niklas Burlage, der mit einem Doppelpack binnen elf Minuten für die Entscheidung sorgte. Der erste Treffer fiel nach einer kurz ausgeführten Ecke und einer präzisen Flanke von Nikita Marusenko, die Burlage per Kopf vollendete (30.). Beim 2:0 war es Oleksii Mazur, der einen Konter mustergültig einleitete – Burlage blieb vor dem Tor erneut eiskalt (41.). „Die Chancenverwertung, die wir sonst manchmal kritisieren, war heute genauso, wie ich es mir wünsche. Niklas hat seine beiden Gelegenheiten eiskalt genutzt“, lobte Arambasic.

Auch defensiv ließ Rehden nur wenig zu. Zwar kam Arminia in der zweiten Halbzeit stärker aus der Kabine, doch die Rehdener verteidigten kompakt und mit hoher Laufbereitschaft. In der 80. Minute wurde es dennoch brenzlig: Nach einem Foul an Onur Capin entschied Schiedsrichter André Eikens auf Elfmeter – doch Daniel Banfalvi parierte stark und sicherte seinem Team die weiße Weste. „Mit einer Führung im Rücken ist es aktuell schwierig, gegen uns etwas zu holen“, stellte Arambasic fest. „Wir arbeiten als Kollektiv fantastisch gegen den Ball.“

Durch den Sieg bleibt der BSV in der Spitzengruppe der Liga und rückt dem Relegationsplatz weiter näher. Dabei will Arambasic trotz der Euphorie auf dem Boden bleiben: „Wir schauen von Spiel zu Spiel, nicht auf die Tabelle. Unser Fokus liegt darauf, unsere Leistung zu bringen und erfolgreich zu sein.“ Am kommenden Samstag empfängt Rehden den abstiegsbedrohten VfL Oldenburg – die nächste Chance, den Erfolgslauf fortzusetzen. „Wir möchten unseren unglaublichen Lauf fortsetzen. Aber auch hier müssen wir auf der Hut sein – der VfL wird uns nichts schenken.“