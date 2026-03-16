Burlafingen kassiert 2 Platzverweise - und kommen trotzdem nochmal ran

Im Robert-Epple-Stadion traf der TSV Blaustein auf den SV Jungingen in einem spannenden Abstiegskracher der Bezirksliga Donau/Iller. Die Gastgeber gingen früh in Führung: In der 11. Minute köpfte Marius Veith nach einer präzisen Flanke von Christopher Schneider zum 1:0 ein. Jungingen drängte auf den Ausgleich, doch Deniz Aslaner vergab eine große Chance aus kurzer Distanz (35.). Nach der Pause erhöhte Seymen Yilmaz in der 53. Minute auf 2:0, bevor Marius Veith mit einem sehenswerten Fallrückzieher in der 67. Minute das 3:0 erzielte. Jungingen gab jedoch nicht auf und verkürzte durch Deniz Aslaner (74.) und Tim Schweizer (78.) auf 3:2. In der Schlussphase wurde ein klares Foul im Blausteiner Strafraum nicht geahndet, was die Gemüter erhitzte.

In einem spannenden Bezirksliga-Duell trennten sich die SGM Senden-Ay und der SV Offenhausen mit 2:2. Die Gastgeber gingen früh in Führung: Engin Karasoy erzielte in der 6. Minute ein beeindruckendes Tor aus 20-25 Metern, das den Torwart chancenlos ließ. Offenhausen drückte jedoch und kam in der 38. Minute durch einen Freistoß von Hakan Güngör zum Ausgleich. Nach der Halbzeit vergaben die Senden-Ayer eine große Chance, während Offenhausen in der 67. Minute durch Jasmin Busatlic erneut in Führung ging. Doch Abdullah Bozdogan sorgte in der 69. Minute für den schnellen Ausgleich, als er nach einem Freistoß den Ball im Tor versenkte. In der hektischen Schlussphase hatten beide Teams noch Möglichkeiten, konnten jedoch keine weiteren Tore erzielen.

Im Donaustadion trafen SW Donau und FV Asch-Sonderbuch in einem spannenden Bezirksliga-Duell aufeinander. In der 58. Minute erzielte Markus Ottenbreit nach einer präzisen Vorlage von Daniel Meier das 1:0 für die Hausherren. Doch Asch-Sonderbuch antwortete in der 75. Minute durch Tobias Wallisch, der mit Unterstützung von Lars Folcz den Ausgleich erzielte. In der Nachspielzeit sah Francesco D'Alessio von SW Donau die Gelb-Rote Karte. Das Spiel endete 1:1.

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Westerheim und dem TSV Langenau trennten sich die Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Florian Schneck brachte die Gastgeber in der 26. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Thorsten Rieck erhöhte in der 65. Minute per Elfmeter auf 2:0. Doch Langenau antwortete prompt: Timo Bemsel verkürzte in der 69. Minute per Kopf. Maximilian Neuburger glich schließlich in der 78. Minute nach einer Vorlage von Ozan Aras aus und sicherte den Gästen einen Punkt.

Am Sonntag, den 15. März 2026, empfing der SV Eggingen den FC Hüttisheim auf dem Sportplatz in Eggingen. In einem spannenden Bezirksliga-Spiel setzten sich die Gastgeber mit 4:1 durch. Die erste Hälfte gehörte Joel Schmitt, der in der 32. Minute das 1:0 erzielte. Nach einer gefährlichen Hereingabe von Stefan Stanger nutzte er einen Abpraller. Nach der Pause verwandelte Marco Brumeisl in der 56. Minute einen Elfmeter zum 2:0. Hüttisheim kam durch Micael da Silva Malheiro in der 72. Minute auf 2:1 heran. Doch Schmitt stellte mit zwei weiteren Toren in der 77. und 85. Minute den Endstand her und feierte seinen Hattrick, was den sechsten Sieg in Folge für Eggingen sicherte.

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen dem FC Burlafingen und SC Türkgücü Ulm setzte sich die Gäste-Mannschaft mit 3:2 durch. Die Partie begann mit einer großen Chance für Fatajo Ousman, der allein vor dem Tor vergab. Burlafingen ging in der 40. Minute durch ein Kopfballtor von Lorenzo Loris Stabile in Führung. Doch die zweite Halbzeit gehörte Türkgücü: Adel Ajkunic glich per Freistoß in der 70. Minute aus, bevor Berkkan Celik und Miguel Angelo Malheiro Araujo in der 80. und 84. Minute auf 3:1 erhöhten. Michael Styczen sorgte in der 88. Minute für Spannung, doch die Burlafinger konnten den Rückstand nicht mehr egalisieren.

Im Bezirksliga-Duell zwischen TSV Kettershausen-Bebenhausen und TSG Ehingen endete das Spiel 1:1. Jan Fischer brachte die Gäste in der 24. Minute per Elfmeter in Führung. In der spannenden Schlussphase verwandelte Christoph Herz in der 84. Minute ebenfalls einen Strafstoß und sicherte dem Heimteam den Ausgleich.

Im Bezirksliga-Duell zwischen SGM Aufheim Holzschwang und SG Öpfingen setzte sich die Gastmannschaft mit 2:1 durch. Lukas Engel brachte Öpfingen in der 16. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorlage von Jonas Herde in Führung. Nach einer Notbremse sah Philipp Simon in der 53. Minute die rote Karte. In der 85. Minute erhöhte Luan Wöckel auf 2:0 für Öpfingen. Kurz vor Schluss verwandelte Daniel Stumpp einen Elfmeter und verkürzte für die Gastgeber auf 1:2, doch der Ausgleich blieb aus. Lukas Nehring erhielt in der 87. Minute die gelb-rote Karte.