Burlafingen in Unterzahl zum Sieg, Blaustein bricht spät fast ein

Der TSV Langenau hat sich mit einem 5:2 beim SV Jungingen eindrucksvoll zurückgemeldet und bleibt mit 42 Punkten auf Rang acht in Schlagdistanz zum breiten Mittelfeld, während Jungingen nach dem 0:2 in Hüttisheim und dem 2:5 nun als Elfter bei 27 Punkten stehen bleibt. Paul Lutteri traf in der 8. Minute zum 0:1, Timo Bemsel legte in der 14. und 48. Minute zum 0:2 und 0:3 nach, ehe Florian Ufschlag in der 52. Minute das 0:4 erzielte. Marco Wind verkürzte in der 61. Minute auf 1:4, ein Eigentor von Timo Bemsel brachte Jungingen in der 75. Minute noch einmal auf 2:4 heran, doch Ozan Aras setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 2:5. Schon das Hinspiel hatte der TSV Langenau mit 2:0 gewonnen, diesmal wurde es für Jungingen noch schmerzhafter.

Die SG Öpfingen hat nach dem klaren 0:4 beim SC Türkgücü Ulm Charakter gezeigt und mit dem 3:1 gegen den FC Hüttisheim Platz zwei mit 52 Punkten verteidigt, während Hüttisheim als Sechster bei 44 Punkten bleibt. Ein Eigentor von Pascal Rieg brachte Öpfingen in der 10. Minute mit 1:0 in Führung, Marco Hahn glich in der 44. Minute zum 1:1 aus. Nach der Pause kippte die Partie wieder zu den Gastgebern: Jan-Luca Daur traf in der 70. Minute zum 2:1, Marcel Siegler machte in der 81. Minute das 3:1. Hüttisheim hatte zuvor gegen den SV Offenhausen 2:1 und gegen den SV Jungingen 2:0 gewonnen, musste nun aber gegen einen direkten Spitzenkonkurrenten abreißen lassen.

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen hat beim SV Westerheim einen enorm wichtigen 2:1-Auswärtssieg geholt und steht nun mit 26 Punkten auf Rang 13, punktgleich mit der TSG Ehingen, aber weiter mitten im Kampf um den Relegationsplatz. Moritz Wiume brachte Westerheim in der 56. Minute mit 1:0 in Führung, Christoph Herz glich in der 66. Minute zum 1:1 aus, ehe Alexander Mayer in der 84. Minute das 1:2 erzielte. Westerheim, das zuvor 4:1 gegen den SV Offenhausen und 7:1 gegen SW Donau gewonnen hatte, bleibt mit 45 Punkten Vierter, musste aber einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen. Leo Wahl sah in der 85. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte.

Der SV Eggingen hat seine stabile Form mit einem 2:1 bei SW Donau fortgesetzt und liegt nach 26 Spielen mit 44 Punkten auf Rang fünf, während SW Donau nach dem 1:7 in Westerheim und dieser Niederlage bei 32 Punkten auf Rang zehn bleibt. Daniel Renz traf in der 62. Minute zum 0:1, Marco Brumeisl erhöhte in der 77. Minute per Foulelfmeter auf 0:2. Lukas Ottenbreit brachte SW Donau in der 84. Minute noch einmal auf 1:2 heran, doch mehr gelang den Gastgebern nicht. Enrico Heinz sah in der 81. Minute Gelb-Rot, nachdem er zunächst wegen Meckerns verwarnt worden war und anschließend für ein Foul die zweite Gelbe Karte erhielt.

Der SV Offenhausen hat nach zuletzt einem 1:2 gegen den FC Hüttisheim und dem 1:0 beim TSV Langenau wieder Schwung aufgenommen und den FV Asch-Sonderbuch mit 3:1 geschlagen. Lars Folcz brachte Asch-Sonderbuch in der 8. Minute mit 0:1 in Führung, doch Filip Sapina glich in der 30. Minute zum 1:1 aus, ehe Jasmin Busatlic in der 33. Minute das 2:1 erzielte. In der 80. Minute scheiterte Marco Wörz mit einem Foulelfmeter an Julijan Lukic, in der 89. Minute traf Pavle Grgic zum 3:1. Offenhausen verbessert seine Bilanz auf 35 Punkte und Rang neun, Asch-Sonderbuch bleibt mit 43 Punkten Siebter und verlor nach dem 2:1 gegen den TSV Langenau und dem 1:1 in Kettershausen wieder Boden.

Der SC Türkgücü Ulm hat das Spitzenspiel bei der SGM Aufheim Holzschwang mit 2:1 gewonnen und seine Tabellenführung mit 59 Punkten behauptet. Leon Kohler erzielte in der 5. Minute das 0:1, Adel Ajkunic erhöhte in der 30. Minute per Foulelfmeter auf 0:2, Tim Hartmann verkürzte in der 75. Minute auf 1:2. Aufheim Holzschwang, das zuvor den FC Burlafingen 5:0 und die TSG Ehingen 4:0 geschlagen hatte, bleibt mit 51 Punkten Dritter und verpasste den Sprung näher an die SG Öpfingen. Türkgücü hatte schon vor diesem Spiel mit dem 4:1 gegen den SV Jungingen und dem 4:0 gegen Öpfingen klare Signale gesendet und bestand nun auch auswärts den nächsten Härtetest.

Der TSV Blaustein hat im Abstiegskampf einen nervenstarken 3:2-Sieg gegen die TSG Ehingen gefeiert und verkürzt mit nun 21 Punkten den Abstand auf die Teams vor ihm. Seymen Yilmaz traf in der 59. Minute zum 1:0 und in der 72. Minute zum 3:0, dazwischen erhöhte Markus Kling in der 62. Minute auf 2:0. Florjan Shala brachte Ehingen in der 80. Minute auf 3:1 heran, Axel Durand Sime traf in der 82. Minute zum 3:2, doch der Ausgleich fiel nicht mehr. Jan Fischer scheiterte in der 75. Minute mit einem Foulelfmeter an Ufuk Aras, Ehingen bleibt nach dem 0:4 gegen Aufheim Holzschwang und dieser Niederlage mit 26 Punkten auf Rang zwölf gefährdet.