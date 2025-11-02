 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Breidenbachs Luca Vogel (am Ball) lässt sich vom Waldbrunner Aktivposten Yuki Iwamoto nicht irritieren. © Jens Schmidt
Burk und Breidenbach schöpfen aus Nullnummer viel Hoffnung

Teaser VL MITTE: +++ Der FV Breidenbach wartet weiter auf einen Sieg. Doch selbst nach einem packenden 0:0 gegen Waldbrunn bleibt die Hoffnung auf den Klassenerhalt für Coach und Team existent +++

Breidenbach. Für den FV Breidenbach hat es zwar auch zum Abschluss der Hinrunde der Fußball-Verbandsliga Mitte nicht zu einem Erfolg gereicht, die Nullnummer der besseren Sorte gegen den FC Waldbrunn aus dem vorderen Tabellendrittel war für die Perftaler dennoch etwas Balsam für die geschundene Seele.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

