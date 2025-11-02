Burk und Breidenbach schöpfen aus Nullnummer viel Hoffnung

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Breidenbach. Für den FV Breidenbach hat es zwar auch zum Abschluss der Hinrunde der Fußball-Verbandsliga Mitte nicht zu einem Erfolg gereicht, die Nullnummer der besseren Sorte gegen den FC Waldbrunn aus dem vorderen Tabellendrittel war für die Perftaler dennoch etwas Balsam für die geschundene Seele.