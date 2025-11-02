Burk und Breidenbach schöpfen aus Nullnummer viel Hoffnung

Breidenbach. Für den FV Breidenbach hat es zwar auch zum Abschluss der Hinrunde der Fußball-Verbandsliga Mitte nicht zu einem Erfolg gereicht, die Nullnummer der besseren Sorte gegen den FC Waldbrunn aus dem vorderen Tabellendrittel war für die Perftaler dennoch etwas Balsam für die geschundene Seele.