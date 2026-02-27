Burhan Sahin schießt Uerdingen an die Spitze, Waldniel souverän Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Freitagabend gastiert der VfB Uerdingen beim Hülser SV und der SC Waldniel muss zum SC Niederkrüchten. Außerdem braucht der SC Viktoria Anrath gegen den SC Schiefbahn ein Erfolgserlebnis. von André Nückel · Gestern, 22:33 Uhr · 0 Leser

Der VfB darf jubeln. – Foto: Ralph Görtz

Spieltag 21 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Freitagabend gastiert der VfB Uerdingen beim Hülser SV und der SC Waldniel muss zum SC Niederkrüchten. Außerdem braucht der SC Viktoria Anrath gegen den SC Schiefbahn ein Erfolgserlebnis, um im Aufstiegsrennen nach zwei sieglosen Partien wieder neu anzugreifen.

Fabian Wick jubelte früh, (13.) Timm Diego Lambertz zu einem günstigen Zeitpunkt unmittelbar nach Anstoß im zweiten Abschnitt (46.) - sehr zur Freunde des SC Waldniel, der beim SC Niederkrüchten mit 2:0 siegte und damit im Rennen um die vorderen Plätze bleibt. Für Niederkrüchten wurde es vor dem Abpfiff aus personeller Sicht bitterer, als Alexander Erk die rote Karte sah (87.). SC Niederkrüchten – SC Waldniel 0:2

Schiedsrichter: Tobias Finken (Nettetal)

Tore: 0:1 Fabian Wick (13.), 0:2 Timm Diego Lambertz (46.)

Rot: Alexander Erk (87./SC Niederkrüchten/)