Burhan Alarslan verlängert bei SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte

Auch in der Saison 2026/27 bleibt Burhan Alarslan Trainer der 2. Herrenmannschaft vom SV Viktoria 08. Der Vorstand verständigte sich mit Burhan auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Auch die Kaderplanung ist bereits weit fortgeschritten. Mehr als 20 Spieler aus dem aktuellen Kader haben bereits ihre Zusage für die kommende Saison gegeben und mit weiteren Verstärkungen ist Burhan im Austausch. "Ich freue mich, dass ich die Arbeit bei meinem Heimatverein fortsetzen kann und habe bei Viktoria noch viel vor. In dieser Saison haben wir in den ersten Spielen zu viele Schwächen gezeigt. Ganz vorne in der Tabelle gibt es die Übermannschaft Raspo Osnabrück und dahinter wird sich vermutlich der SV Harderberg durchsetzen, da Hellern II nicht aufsteigen kann. Für uns ist das Ziel, sich in der vorderen Tabellenhälfte zu etablieren und dann in der kommenden Saison mit einem besseren Start wieder neu anzugreifen.", so Burhan Alarslan.