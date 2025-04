Burgweintinger Achterbahnfahrt – BSC feiert Sieg & Knauer

Einige Platzverweise, Comebacks, eine verrückte Nachspielzeit – der 22. Spieltag der Kreisliga 1 hatte es in sich. Im Aufstiegsrennen erledigte das Top-Trio seine Hausaufgaben, womit alles beim Alten bleibt. Während der BSC Regensburg und der Freie TuS wenig Zweifel aufkommen ließen, geriet der SV Burgweinting in Oberhinkofen zunächst mit 1:3 in Rückstand, um das Spiel durch drei späte Tore doch noch mit 5:3 zu gewinnen. Im Tabellenkeller durfte sich einzig der SV Türk Genclik über die volle Punktausbeute freuen; trotz einer Roten Karte behauptete sich der Vorletzte 3:0 gegen die SG Walhalla.



Der SV Türk Genclik Regensburg sicherte sich am Samstag den klaren Dreier vor 70 Zuschauern bei der SG Walhalla. In der 63. Minute brachte Arash Ghafoori den SV in Front, nur eine Minute später sah Arthur Mendes Da Silva die rote Karte und in der 68. hieß es durch die Zeitstrafe für Mario Creed mit 9 Mann zu kämpfen. Kurz vor Schluss der regulären Spielzeit (88.) schob Atakan Korkmaz zum 0:2 für die Gäste ein, in der Nachspielzeit gab es die Ampelkarte für Arash Ghafoori (90.+3.) und noch eine Bude durch Sakou Ceesay (90.+5.), was dem SV Türk Genclik die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Michael Bäumel, Youness Bazouz, Tobias Lehner







Der Freie TuS Regensburg lieferte seinen 120 Fans einen Heimsieg gegen den angereisten TSV Wörth/Donau. Benedikt Kaunzner schob in der 16. Minute zur Führung der Hausherren ein, doch Martin Gazdek glich in der 42. Minute aus, dann ging es in die Halbzeitpause. Die zweite Hälfte des Spiels dominierte der Freie TuS, Aron Weber netzte in der 50. Minute ein, Maximilian Brey legte in der 63. Minute noch einen Treffer drauf und Moritz Bauer besiegelte in der 88. Minute den Dreier daheim. Schiedsrichter: Hans Mayer, Tim Starzinger, Sebastian Palkowski







Der SV Donaustauf sicherte sich den Dreier daheim vor 80 Zuschauern am vergangenen Sonntag. Zu Gast war der SV Donaustauf, der leider keinen Abschluss erzielte. Isaak Berg netzte in der 31. Minute zugunsten der Hausherren ein. In der 63. Minute sah Vincent Mittermeier die rote Karte (SV Donaustauf). Die Nachspielzeit nutzte Max Heberlein (90.+3.), um den Heimdreier zu besiegeln. Schiedsrichter: Florian Fruth, Paul Schneider, Malik Jahbell







Der FC Oberhinkofen musste sich am Wochenende zu guter Letzt doch geschlagen geben. Der SV Burgweinting drehte das Lokalduell vor über 100 Besuchern in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 für die Hausherren fiel durch ein unglückliches Eigentor von Jonas Weiske in der neunten Minute. Steve Yamba Donald Noudjo erzielte nur eine Minute später den Ausgleich. In der 13. Minute ging der FC Oberhinkofen in Führung und baute diese in der 29. Minute weiter aus. Linus Printz konnte in der 37. Minute noch auf 3:2 verkürzen, bevor es in die Pause ging. Die zweite Hälfte nutzte der SVB durch Florian Schlegel in der 75. Minute, Lirim Kabashi in der 88. Minute und dem Elfmetertreffer in der 90. Minute, den ebenfalls Florian Schlegel in gekonnter Manier versenkte. Schiedsrichter: Dennis Martin, Robin Prechnter, Adrian Pompowski







Der SV Harting musste sich vor 100 Schaulustigen gegen den angereisten Tabellenführer BSC Regensburg klar geschlagen geben. Bereits in der ersten Minute ging der BSC durch Finn Geiger in Führung, Florian Knauer versenkte zwei Buden in Folge (13., 18.) und brachte es somit auf 0:3. Ein Elfmetertreffer von Maximilian Liebl in der 29. Minute verkürzte, doch Florian Knauer legte noch in der ersten Hälfte (39.) einen Treffer drauf. In der 56. Minute landete die Kugel zum letzten Mal in der Partie im Netz, Torschütze Finn Geiger besiegelte somit den klaren Auswärtssieg für den BSC. Schiedsrichter: Thomas Schels, Oswald Halbritter, Mehmetcan Dogdu







Der FC Mintraching und der SV Wiesent lieferten den 75 anwesenden Zuschauern eine Partie auf Augenhöhe. Maximilian Schweiger netzte bereits in der neunten Minute zugunsten der Hausherren ein, doch Michael Ederer erzielte in der 16. Minute den Ausgleich und legte in der 79. Minute noch eine Bude drauf. Die Nachspielzeit hatte es in sich, Michael Bauer erhöhte auf 1:3 (90.+1.), dann verkürzte Igor Rud (90.+2.) und Konrad Weißkopf gelang in der 90.+4. der Ausgleich für den FC Mintraching. Schiedsrichter: Besim Hisenaj, Obada Al Gasem, Danny Schmidt







Der SV Sulzbach/Donau und die SpVgg Ziegetsdorf trennten sich vor 75 Zuschauern 2:2-unentschieden. Philipp Resch brachte in der 36. Minute die SpVgg in Front, doch Bastian Steffek glich in der 41. Minute aus. Auch in der zweiten Hälfte gab es nochmal zwei Buden, erst netzte Alexander Alvarez Niebauer für die Hausherren ein (54.), dann glich Philipp Resch in der 69. Minute aus. Schiedsrichter: Ersan Djerekarac, Cesar Dario Morales Juyo, John Madison