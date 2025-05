Burgweinting & Erbendorf gewinnen Elfer-Krimis – Auch Chambtal weiter

Der SV Burgweinting, der TSV Erbendorf und die SG Chambtal dürfen weiter träumen vom Aufstieg in die Bezirksliga. Das Trio ging als strahlender Sieger der Erstrunden-Partien um die Bezirksliga-Relegation hervor. Im Tal der Tränen sind hingegen der TV Riedenburg, der 1.FC Rieden und der SV Kemnath a.B., die auch nächste Saison in der Kreisliga starten müssen. Spannender hätte es kaum zugehen können am Freitagabend. Zwei der drei Spiele wurden erst im Elfmeterschießen entschieden. Auch zwei klare Matchwinner gab es.



567 Zuschauer in Deuerling sahen ein Relegationskrimi in mehreren Akten. Die beiden Vizemeister der Regensburger Kreisligen kreuzten die Klingen. Anfangs gefiel die junge, spritzige und gedankenschnelle Elf aus Riedenburg besser. In der zehnten Minute war Benedikt Kolbinger cleverer als SV-Verteidiger Kabashi und netzte zum 1:0 für Riedenburg ein. Zwischendrin war viel Leerlauf angesagt mit kaum konstruktiven Offensivaktionen beider Teams. Kurz vor dem Pausenpfiff ließen die Regensburger drei Top-Chancen ungenutzt, da hatte der TV Glück. Die zweite Halbzeit ging insgesamt klar an Burgweinting. Selbst von einer gelbroten Karte an Sebastian Papilion (56.) – eine harte Entscheidung – ließ sich die Pollakowski-Elf nicht aus der Ruhe bringen.



In der Schlussphase ging es zur Sache. Paul Nowack hatte das 2:1 für Burgweinting auf dem Fuß (83.), im Gegenzug schob Florian Ferstl einen Querball ein (84.). Und wieder nur eine Minute später verschätzte sich TV-Torwart Brunner bei einem weiten Ball von Matthias Braun, die Kugel flog über ihn hinweg und es stand 2:2. Keinen Sieger sollte die 30-minütige Verlängerung finden, in der Chancen rar gesät waren. Es ging ins Elfmeterschießen. Dort zeigten die Riedenburger Schützen Kolbinger und Mayer Nerven und der SVB durfte jubeln. Burgweintings Gegner in der 2. Runde ist nächsten Freitag der Tabellen-13. der Bezirksliga Süd.









Auch der Clash der Kreisliga-Vizemeister aus dem Kreis Amberg/Weiden fand seine Entscheidung erst im Elfmeterschießen. 628 zahlende Zuschauer waren nach Vilseck gekommen. Die Regelspielzeit war in einem 1:1 gemündet. Erbendorf erwischte den besseren Start, ging nach einer Ecke früh in Front. Christoph Müller köpfte in Minute 7 freistehend ein. Rieden übernahm nach rund einer Viertelstunde mehr und mehr das Kommando, wurde vorne aber zu selten zwingend. Dennoch gelang der verdiente Ausgleichstreffer: Tim Vögele flankte den Ball von links scharf vors Tor und Bastian Härtl drückte den Ball zum 1:1 über die Linie (38.).



Auch den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Vilstalter, anschließend scheuten beide Mannschaften das große Risiko. Torchancen gab es dennoch hüben wie drüben immer wieder. Und immer wieder verzweifelte Erbendorf am bärenstarken FC-Schlussmann Ben Lontke, der mehrfach sehenswert parierte. Trotzdem nahm Trainer Bernd Scheibel den jungen Keeper kurz vor dem Elfmeterschießen aus dem Spiel. Routinier Markus Weigert ersetzte ihn. Dieser Schachzug sollte nicht aufgehen. Vielmehr avancierte im Elfmeterschießen Erbendorfs Goalie Michael Heisig zum Helden für seine Farben. Heisig parierte zwei FC-Strafstöße und brachte sein Team in die zweite Runde, wo die SpVgg Willmering-Waffenbrunn wartet.









Den Zuschauer-Bestwert setzte der Spielkreis Cham/Schwandorf. 755 Fans pilgerten nach Bruck, um die SG Chambtal und Kemnath a. Buchberg gegeneinander antreten zu sehen. Nach dem Matchwinner brauchte man nicht lange suchen. Tobias Adam verwandelte erst einen unstrittigen Foulelfmeter zum 1:0 für Chambtal (68.) und machte mit dem Schlusspfiff und seinem zweiten Treffer den Deckel drauf (90.+5). Ein Klärungsversuch von SV-Tormann Fabian Negüzel fiel vor die Füße von Adam, der aus über 40 Metern ins verwaiste Tor traf.



Im ersten Durchgang ließ das Match Luft nach oben. Zwar hatte Chambtal optische Vorteile, tat sich allerdings schwer, sich konstruktive Angriffe herauszuspielen. Kurz vor dem Pausentee war Negüzel im Kemnather Tor zweimal auf seinem Posten. Ähnliches Bild zunächst nach der Pause. Das Elfmetertor zum 1:0 war die erste ernstzunehmende Torchance der zweiten Hälfte. Fortan nahm das Spiel an Fahrt auf, was auch daran lag, dass Kemnath nun mehr nach vorne investierte. Einmal schoss Spielertrainer Alex Grill knapp am Pfosten vorbei, einmal scheiterte der SVK am stark reagierenden Keeper. Hintenraus zog sich Chambtal zurück, Kemnath blieb zwar engagiert, doch die zündenden Ideen fehlten. Und so setzte die Berger-Crew weit in der Nachspielzeit zum Todesstoß an. Nächster SG-Gegner in Runde 2 ist der Vierzehnte der Bezirksliga Süd.