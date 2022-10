Albanit Guraziu (l.) und der SV Burgweinting setzte sich gegen Mintraching durch. – Foto: Schmautz

Burgweinting und der Freie TuS setzen sich durch Die Beigang-Elf empfängt den Zweiten Obertraubling +++ Wörth zu Gast in Oberhinkofen +++ Der BSC möchte Serie in Wiesent ausbauen

Burgweinting – Mintraching 3:1 Schiedsrichter: Erik Zimmermann. Tore: 1:0 Paschal Ekwueme (6.), 1:1 Johannes Gerl (18.), 2:1 Kamil Hein (56.), 3:1 David Ezeibe (63.). Zeitstrafe: Arne Homann (89. Burgweinting). Auf Kunstrasen landete der SV Burgweinting (15) einen wichtigen Heimsieg gegen den Rangletzten Mintraching (9). Neuzugang Kamil Hein trug sich gleich in die Torschützenliste ein, verletzte sich aber an der Leiste. „Beide Mannschaften kamen noch zu Großchancen. Insgesamt waren wir das stärkere Team und haben verdient gewonnen“, freut sich SVB-Coach Toni Wittmann. „Rund eine Stunde haben wir mit und gegen den Ball sauberen Fußball geboten. Wie schon so oft in dieser Saison fehlte uns vor dem Tor einfach ein eiskalter Knipser. Die Hausherren waren im Abschluss effektiver. Nun stehen wir wieder mit leeren Händen da. Das Rennen ist aber noch lange nicht zu Ende“, zeigt sich FCM-Trainer Ilhan Capar kämpferisch. Freier TuS – Illkofen 3:1 Schiedsrichter: Naima Gherbali. Tore: 1:0 Thomas Maier (14.), 2:0 Stefan Rosenmüller (23.), 2:1 Thomas Maier (60.), 3:1 Andreas Priller (61.). Der Freie TuS holte sich im Heimspiel gegen Illkofen (14) die Punkte 23, 24 und 25. Illkofen-Trainer Philipp Strauß: „Wieder einmal mit dem allerletzten Aufgebot hielten wir beim Freien TuS eine Stunde gut dagegen. Durch individuelle Fehler gerieten wir auf die Verliererstraße und brachten uns um den verdienten Lohn. Nach dem 1:3 hatten wir nichts mehr zuzusetzen.“

Hier die Vorberichte: Am Samstag finden bereits drei Spiele statt. Zum Kellerduell treffen sich Burgweinting (12) und Mintraching (9). Der Freie TuS (22) empfängt Illkofen (14) und Walhalla (11) erwartet Türk Genclik (19). Am Sonntag findet das Spitzenspiel Wenzenbach (33) gegen Obertraubling (28) statt.

Hinspiel: 0:0. Beide Teams brauchen dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Burgweinting (12) sicherte sich zuletzt einen Sieg gegen Illkofen und immerhin ein Remis gegen Kareth II. Der dritte Heimsieg wird angepeilt (2/2/4). Die Gäste vom FC Mintraching (9) fielen nach der siebten Niederlage in Folge in Wörth auf den letzten Rang zurück. Die Capar-Elf muss endlich den ersten Auswärtsdreier landen (0/1/5).





Hinspiel: 1:1. Der Freie TuS (22) befindet sich im oberen Drittel der Tabelle und kann beruhigt an die kommenden Aufgaben herangehen. Nach der schwachen Leistung beim 0:3 in Sünching fordert Trainer Benedikt Lautenschlager eine Trotzreaktion. Der fünfte Heimdreier (4/1/1) wird ins Visier genommen. Die Gäste aus Illkofen (14) beendeten mit dem Heimsieg gegen Walhalla eine Serie von neun sieglosen Partien in Folge. Nun möchte man gleich den dritten Auswärtsdreier folgen lassen (2/3/4).





Hinspiel: 2:2. Die SG Walhalla ist seit drei Spieltagen sieglos (0/1/2) und rangiert derzeit auf dem vorletzten Platz. Daheim gelang der Arslan-Elf erst ein Dreier (1/3/2). Die Gäste von Türk Genclik (19) stehen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Nach der Heimniederlage gegen Wiesent (15) soll der vierte Auswärtsdreier angepeilt werden (3/3/1).





Hinspiel: 2:2. Der SV Wenzenbach (33) führt die Tabelle aktuell mit fünf Punkten Vorsprung auf Obertraubling (28) an. Seit drei Spieltagen ist der Spitzenreiter sieglos (0/2/1). Mit dem siebten Heimdreier (6/1/0) könnte die Beigang-Elf einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Die Gäste aus Obertraubling sind gut drauf. Der souveräne 4:0-Derbysieg daheim gegen Oberhinkofen bringt das nötige Selbstvertrauen, um auch in Wenzenbach bestehen zu können. Der SVO wird alles in die Waagschale werfen, um einen Durchmarsch des SVW zu vermeiden.





Hinspiel: 1:1. Der TSV Kareth-Lappersdorf II (20) ist seit drei Spielen ohne Niederlage (2/1/0). Zuletzt musste sich die Vöhringer-Elf allerdings trotz einer 2:0-Führung mit einem 2:2 in Burgweinting begnügen. Der fünfte Heimdreier ist möglich (4/0/2). Die Gäste aus Sünching sind auf dem Vormarsch. Unter dem neuen Trainer Andreas Faltermeier holte der SVS zehn Punkte aus vier Partien (3/1/0). Vielleicht gelingt ja sogar der lang ersehnte erste Auswärtsdreier (0/1/5).





Hinspiel: 2:2. Der FC Oberhinkofen kassierte zuletzt in den Spitzenspielen gegen den BSC und Obertraubling die Saison-Niederlagen zwei und drei (7/4/3). Der Aufsteiger rangiert aktuell mit 25 Punkten auf Platz vier. Trainer Kyros Farahmand möchte auf die Erfolgsspur zurückkehren und daheim ungeschlagen bleiben (3/3/0). Die Gäste aus Wörth (15) landeten vorigen Sonntag einen eminent wichtigen Heimsieg gegen Mintraching. Nun soll endlich auch auswärts gepunktet werden. Bisher wurden alle sechs Spiele in der Fremde verloren.





Hinspiel: 2:4. Der SV Wiesent (15) erkämpfte sich vorigen Sonntag einen wichtigen 2:1-Erfolg bei Türk Genclik. Nun soll nachgelegt werden, auch wenn man gegen den Rangdritten vom BSC (26) der klare Außenseiter ist. Wiesents Heimbilanz ist derzeit ausgeglichen (2/3/2). Der offensivstarke BSC peilt den vierten Auswärtsdreier an (3/1/2). Nur eines der letzten neun Spiele ging verloren (6/2/1).